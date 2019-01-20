特朗普挾「追夢者計劃」　屢次與邊境圍牆「捆綁式銷售」

美國總統特朗普（Donald Trump）上周六（19日）提出延長俗稱「追夢者計劃」的「童年抵美者暫緩遣返計劃」（Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA）3年，換取民主黨支持國會撥款57億美元興建美墨邊境圍牆。 「追夢者計劃」究竟有何特別？為何能成為特朗普與民主黨談判的籌碼？

「追夢者計劃」由前總統奧巴馬（Barack Obama）於2012年6月推行，保護約80萬名年幼時非法進入美國的年輕人，他們大部分是拉丁美裔人士。這批無證移民亦因此被稱為「追夢者」

時任總統奧巴馬在沒經國會表決通過的情況下，在2012年6月簽署行政命令，讓在2007年6月15日前進入美國、年齡介乎16至30歲、沒有合法居留身份的青少年，暫時獲得合法身份，避過被遣返的命運。DACA實施逾5年來，已有約80萬人受惠。凡通過政府審查者，驅逐會推遲兩年，且有機會續批。他們在這段期間，可在美合法生活、就學及工作。

特朗普就職總統以來對移民問題一直採取強硬立場，他批評「追夢者」搶走美國人的就業職位，2017年9月更下令廢除「童年抵美者暫緩遣返計劃」，令這些年輕人面臨被遣返的命運。美國多處曾出現示威，有民眾上街聲援「追夢者」。

美國總統特朗普1月19日似乎有意為政府停擺「讓步」，表示願意延長「追夢者計劃」3年，然而那不過是他的談判手段。（美聯社）

這位美國總統2018年1月作出讓步，提議讓「追夢者」在10至12年內獲得美國公民身份，不過要求國會撥款250億美元興建邊境圍牆，儼如綑綁式銷售。不過，聯邦上訴法院同年11月8日已裁定，華府必須繼續執行「童年抵美者暫緩遣返計劃」。

特朗普2017年10月8日也曾以類似方式讓自己的「圍牆大計」能夠過關。他去信國會時提到，暗示白宮將DACA納入他提出的一套新的「移民原則及政策」法案，而條件是國會亦必須同時接納美墨圍牆並提供資金。

如今特朗普又故技重施，以延長「追夢者」的保障期限作為籌碼，換取國會撥款興建邊境圍牆。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）批評特朗普將這些移民當做人質，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）亦明言不會接受總統提議。

（綜合報道）