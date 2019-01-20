特朗普收金正恩親筆信　選定峰會舉辦國家

美國總統特朗普上周六（19日）於白宮向記者表示，與朝鮮相關的事情進展非常良好，並且透露雙方已選定舉辦第二次特金的國家，稍後公布。

特朗普表示，美朝雙方同意在2月底左右會面，並且已選定舉行峰會的國家。特朗普又稱，他與朝鮮最高領導人金正恩都熱切期待這次會面。

白宮社交媒體總監斯卡維諾（Dan Scavino Jr.）在Twitter上載照片，顯示朝鮮勞動黨中央副委員長金英哲把金正恩親筆信交給特朗普，以及雙方會面的情況。

1/18/19: President Donald J. Trump presented w/a letter from Chairman Kim Jong Un by Kim Yong Chol, Vice Chairman of the Worker’s Party of Korea and Chairman of the Korea Asia Pacific Peace Committee, followed by a expanded bilateral meeting in the Oval Office at the @WhiteHouse. pic.twitter.com/FgKtKqkDZn — Dan Scavino Jr. (@Scavino45) 2019年1月20日

金英哲上周五（18日）在白宮橢圓形辦公室和特朗普會面，時間長達90分鐘。特朗普稱，美朝兩國在無核化等議題上有「很多進展」。

路透社上周四引述越南政府消息稱，當局正為第二次特金會作籌備。報道引述分析人士指，河內和峴港（Danang）是可能舉行峰會的地點。

（美聯社／路透社）