特朗普金英哲部分會談內容曝光　美朝就無核化與放寬制裁拉鋸

韓國《中央日報》周日（20日）報道，多名消息人士透露美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮勞動黨中央副委員長金英哲上周五長達90分鐘的會談內容，當中無核化和放寬朝鮮制裁是會談重點，亦是雙方拉鋸的項目。

報道引述消息人士稱，「朝鮮要求放寬制裁，以便在第二次美朝首腦會談上達成重大協議，但特朗普未作回應」，「尚不清楚金英哲是否在重大協議內容上，就廢除寧邊核設施、凍結洲際彈道導彈或是廢棄籌碼上向特朗普解釋」。

報道認為，金英哲當面向特朗普提出放寬朝鮮制裁的要求，或意味放寬制裁是金正恩要求在第二次特金會討論的事項，又或者在暗示放寬制裁是金正恩最關注的事項。

華府方面，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）在會談後表示，美國在看見全面和可查證的無核化之前，將繼續維持對朝制裁和施壓。這相當於重申美方「先無核化、後緩解制裁」的立場，同時反映兩國在這議題上未有收窄分歧的跡象。

雖然特朗普表示雙方已選定舉行會談的國家，但報道引述另一名消息人士稱，華府應金英哲的要求未有公布峰會日期和地點。報道指，金英哲表示會談需待金正恩批准，要求推遲公布。

分析認為，在距離2月底特金會尚餘約5周，不公布相關時間表和地點的原因是，美朝正就無核化和放寬制裁的議題展開拉鋸和心理戰。

（中央日報）