安倍晉三1月22日訪俄談判　「兩島＋α」方案逾半日本受訪者支持

日本首相安倍晉三周一（21日）乘政府專機起程，展開對俄羅斯與瑞士的訪問行程。他周二（22日）在莫斯科與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會談。 根據1956年《日蘇共同宣言》，俄羅斯應將日本北方領土的齒舞群島與色丹島交還日本，但是談判多年來無甚進展。安倍傳有意找出日俄共通點，推進包含北方四島領土問題的和平條約締結談判。

共同社周一（21日）引述多名日本政府消息人士報道，安倍考慮到俄方強硬立場，有意有意先拿回「色丹島」與「齒舞群島」並以此作為實際解決領土問題的方案，最終促成兩國締結和平條約。

日本民間對「取島策略」意見分歧，惟似乎同意先取兩島者較多。共同社12月15及16日進行全國電話輿論調查，結果顯示受訪者在日俄談判一事上，53.2%贊成「先讓俄羅斯歸還齒舞群島和色丹島，再就其餘兩島繼續磋商」；28.6%受訪者則認為，日本應「一次過收回北方4島」。

安倍將先取兩島的方案稱為「兩島＋α」，「α」代表日俄在特別制度下，讓日本公司在國後島與擇捉島進行某種共同經濟活動的項目。

日本反對意見認為，政府這樣等於間接承認「擇捉島」與「國後島」並非日本領土，東京政府未來想拿回它們可能更難。對於國內保守派來說，不論俄羅斯能做什麼讓步，都不能改變佔四島總面積93%的擇捉島與國後島或從日本手指縫間溜走的前景。

（綜合報道）