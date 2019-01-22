美智庫：朝鮮隱瞞導彈總部　相信平壤在「玩遊戲」

美國智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies ，CSIS）周一（21日）發表報告指， 朝鮮沒有申報的20個彈道導彈基地當中， 其中一個是總部。這智庫認為朝鮮打算在美朝核談判中繼續隱瞞。

報告指出，這個「Sino-ri」導彈總部位處非軍事區北面， 佔地18平方公里，在朝鮮發展彈道導彈過程中肩負重要角色。所研發導彈被指可觸及韓國、日本，甚至遠至太平洋的美國關島地區。

報告又說，上述作戰基地和部署在此的「蘆洞」（Nodong）導彈，符合外界推測的朝鮮核武戰略，即是提供能夠先發制敵、作戰等級的核子或常規武器。

CSIS 2018年11月曾發表報告說，估計朝鮮有大約20個秘密導彈基地，並指已確認其中最少13個基地位置。

報告又指，在任何無核化協議中，彈道導彈作戰基地都被認為應該申報、核查和拆除。報告作者之一車維德（Victor Cha）認為朝鮮不會就沒有公布的設施談判， 即使朝鮮摧毀已透露的核設施,，但仍具備核作戰能力，他直指朝方似在「玩遊戲」。

美國總統特朗普（Donald Trump）周日（20日）表示，期待在2月底與朝鮮領袖金正恩會面。白宮未有即時回應上述報告內容。

（路透社）