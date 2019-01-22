達沃斯論壇開幕　你不知道的世界經濟論壇二三事

2019年瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇周二至周五（22日至25日）舉行，今屆的主題為「全球化4.0：創造第四次工業革命時代的全球架構」，預料約3000名政商界人士齊集當地。 在關心論壇討論全球經濟等大事同時，原來亦有不少有趣的小事可以關注：有人要支付近60萬港元才可參加論壇同時，卻有16歲小子能獲邀免費入場；有一款「冷帽」每年都大受歡迎，更成為論壇的紀念品……本文為你整理六項有關世界經濟論壇的事與你分享。

1. 達沃斯論壇不叫達沃斯

不少人將這個論壇稱為「達沃斯經濟論壇」，事實上它的真正名字是「世界經濟論壇」（WEF）年度會議，達沃斯只是會議召開的地點名稱，亦是瑞士山區度假勝地。

隨着論壇愈來愈受注視，據指「達沃斯」這個名字不時被其他會議都使用。世界經濟論壇對此強調，會盡一切手段保護達沃斯的品牌。

達沃斯論壇：達沃斯論壇全名為世界經濟論壇，而達沃斯達是會議召開的地點名稱。當地為瑞士山區度假勝地，亦是著名滑雲勝地。（Getty Images）

2. 論壇不單止有論壇

世界經濟論壇中大大小小的會議被受媒體關注，不少國家領袖都會在會上發言，並討論全球經濟前景。不過鎂光燈背後，實際上大多數人前來的目的都不是參加會議，而是利用這個難得的機會擴闊人脈及社交圈子。

企業老闆、政治家或記者，可以在這段時期穿峻各個會議及派對，結職來自世界各地的人。

達沃斯論壇：不少機構會在達沃斯論壇舉行期間，舉辦其他會議及活動。企業老闆、政治家或記者可在這段時期穿峻各個會議及派對，結職來自世界各地的人。圖為2018年達沃斯論壇。（Getty Images）

3. 畀錢入場價格不菲

如上述所言，世界經濟論壇聚集全球政商精英，是擴闊社交圈子的大好機會，不過並非人人都是免費入場。一般而言，各地企業的代表，每人需支付2.7萬瑞士法郎（約21萬港元）的入場費才可入場，而其他與會者就是被免費邀請。

這些企業的與會者，本身必須是世界經濟論壇會員。會員資格分為多個級別，會費最便宜都需每年6萬瑞士法郎（約47.3萬港元），最貴的「戰略合作夥伴」資格則高達60萬瑞士法郎（約473萬港元）。

所謂「一分錢一分貨」，支付昂貴會費的頂級會員，可以在論壇期間與業內同行舉行私人會談，又可以在冰天雪地中有專車接送。

達沃斯論壇：全球政商精英都聚集在世界經濟論壇，所以各企業不惜支付高昂入場費參加。圖為全球最大資產管理公司貝萊德（Blackrock）副主席希德布蘭特（Gregor Hildebrandt）出席2019年論壇。（路透社）

4. 免費「冷帽」大受政商精英歡迎

身處著名滑雪勝地，意味你正冒住風雪及寒冷天氣，所以一頂「冷帽」特別有用。每年蘇黎世保險（Zurich Insurance）都會免費提供藍色針織帽予與會人士。

雖然與會的大部分都是這腰纏萬貫的企業話事人，或位高權重的國家元首，但這頂免費的「冷帽」卻非常受歡迎，畢究這頂「高帽」除了能保暖，更代表你有份出席這個政商精英聚會。

達沃斯論壇：每年蘇黎世保險（Zurich Insurance）都會免費提供藍色「冷帽」予與會人士，並大受政商精英歡迎。（Zurich Insurance Twitter）

5. 最老及最後生與會者

據統計，與會者的平均年齡都是中年（並非羅致光局長所講的中年），男性為54歲，女性則為49歲。這可能反映大家都需要時間，才能登上自己的事業頂峰。

當然凡事總有例外，英國廣播公司（BBC）報道，年僅16歲的南非野生動物攝影師米克（Skye Meaker）是今屆最年輕的參與者，他獲邀免費入場，而年齡最大的則為92歲的英國主持艾登堡爵士（Sir David Attenborough）。

達沃斯論壇：年僅16歲的南非野生動物攝影師米克（Skye Meaker）獲邀參與論壇，是今屆最年輕的參與者。（Skyemeaker官網）

6. 不平等的論壇？

世界經濟論其中一個重點，就是要改善現時的不平等問題，但諷刺的是這個論壇卻有自己的不平等制度—不同顏色的徽章代表着不同等級。

雖然無論你或國家元首都同在達沃斯，但你不太可能在廁所遇到他們。因為這些備受矚目的賓客有特別的徽章，讓他們可以隨處穿峻及出席專屬的會議。最低級別的徽章則只在留在核心外圍，甚至無法進入會議中心。

達沃斯49年來的年度會議，與會男性人數均遠多過女性。雖然今屆論壇僅有22％的與會者是女性，但人數已較2001年翻了一番。「達沃斯人」多為男性精英，這很大程度上反映當前現實：在商業和政治領域處於領先地位的人仍主要是男性。

（綜合報道）