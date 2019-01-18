Facebook刪數百俄羅斯專頁及賬戶　涉國家「傳聲筒」扮獨媒

Facebook周四 （17日）在網誌發文稱，已移除數百個與俄羅斯相關的虛假專頁及賬戶。其中一個機構是俄羅斯衛星通訊社（Sputnik），部分專頁被指假扮是獨立媒體，操作地區包括在波羅的海三國、中亞、中歐及東歐國家。

Facebook的網絡安全政策主管格萊赫（Nathaniel Gleicher）在文章中透露，涉及的帳戶還包括旗下另一個相片分享平台Instagram，指公司已經刪除「在Facebook和Instagram上進行有組織失實行為的多個頁面、群組和帳戶」。

格萊赫指上述虛假帳戶來自兩個不同的企業，但它們都來自俄羅斯。其中一個跟俄羅斯衛星通訊社的員工有關，包括364個專頁及賬戶。Facebook又指背後用戶互相合作，利用假帳戶假扮自己是獨立媒體或普通新聞網頁。

Facebook指是收到美國執法部門的資訊之後採取行動，報告已跟美國國會、司法單位以及受影響科技公司分享。

Facebook一直被指在2016年美國總統大選期間，遭俄羅斯利用發布政治廣告以干預選舉，它已不是第一次大批移除跟俄羅斯有關帳戶。2017年9月Facebook承諾會向美國國會提供所有與俄羅斯有關的政治廣告資料。

（CNBC）