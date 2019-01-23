華裔澳籍作家楊恆均中國失蹤　恐遭國安人員扣留

華裔澳籍作家兼異見人士楊恆均上周五（18日）從澳洲悉尼飛往中國，但後來音訊全無。楊恆均的朋友擔心對方現已遭國安人員扣留，澳洲政府亦正聯絡中方官員了解事件。

楊恒均的朋友、悉尼學者馮崇義透露，楊恒均上周五從悉尼飛往廣州，但抵達廣州後，楊恒均並未有按照計劃飛往上海，而其妻袁瑞娟獲許將孩子送往上海後，隨後飛往北京。

楊恒均的朋友擔心他在抵達廣州後被中國國安人員扣留。自上周五以來，楊恒均的個人社交媒體帳戶包括微博、微信、Twitter等均並無更新。

澳洲外交官已聯絡中國官員，但據指，當局目前無法確認楊恒均是否被中國國安關押。澳洲外交和貿易部發言人表示，當局正了解有關報稱於中國失蹤的澳洲公民詳情，但出於隱私原因拒絕進一步評論。

楊恒均出生在中國，曾在中國外交部任職，2000年入籍澳洲。他著有致命系列三部曲，包括《致命弱點》、《致命武器》和《致命追殺》。他亦是一位時事評論家，經常撰寫散文和時評。

楊恒均在2011年訪問中國時也曾一度失蹤，當時他的朋友認為事件與中國政府有關。楊恒均事後在接受訪問時解釋，事件為自己的疏忽，因為生病和關上手機而未有及時和家人保持聯絡，並對造成困擾感到抱歉。

（悉尼晨鋒報／SBS）