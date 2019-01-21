英國《星期日泰晤士報》：國會促文化大臣說明　是否禁制華為

英國《星期日泰晤士報》（Sunday Times）周日（1月20日）在沒有引述消息人士的情況下報道，英國內閣大臣衛俊明（Jeremy Wright）已被要求解釋，為何沒有禁止華為技術有限公司（Huawei Technologies Co., Ltd.）參與英國下一代移動網路建設。

英國下議院科學和技術委員會主席蘭姆（Norman Lamb）已敦促數碼、文化、媒體及體育大臣衛俊明做出，英國跟隨其盟國禁止採購及使用華為產品的決定。

《星期日泰晤士報》報道，英國政府表示正在審查華為的供應安排，以確保「英國能在有效架構下安全設置5G和全光纖網路」。報道指出，華為「對於為英國做出的貢獻感到驕傲」。

華為想在第5代無線網路取得全球領導地位，但正面臨以美國為首的西方國家指控它被中國政府利用，從事間諜活動。

「五眼聯盟」（Five Eyes）國家中，美國2012年起已禁止華為在該國銷售網絡設備、2014年禁止華為參與任何美國政府相關的合約競投。美國總統特朗普2018年8月簽署法令，規定美國政府及任何與美國政府有業務合作的公司，不可使用華為及中興的產品，有效期為兩年。澳洲2018年8月禁止華為及中興通訊參與5G網絡建設。新西蘭電信公司Spark New Zealand在2018年11月28日表示，政府通訊安全局（Government Communications Security Bureau ,GCSB）以對國家安全構成重大風險為理由，否決該公司擬使用華為5G設備的提議。加拿大仍在評估相關安全事宜，數月後才需做決定。