美國聯邦政府局部停擺已經超過1個月，仍未有重啟跡象，總統特朗普（Donald Trump）一直就美墨圍牆的撥款問題，與民主黨人拉鋸，雙方均不願妥協。民眾可能會更失望的是，美國因停擺而造成的損失，快將超過特朗普所爭取的建牆費用。

按標普全球評級（S&P Global Ratings）估計，聯邦政府每停擺一周，對美國國內生產總值便可造成約12億美元（約94億港元）的損失，目前停擺已踏入第5周，若持續至本周末，所造成的損失將達60億美元（約468億港元），超過美國總統特朗普所提出的57億美元（約447億港元）「美墨邊境牆」費用。