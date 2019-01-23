撰文：鄭悅
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美國聯邦政府局部停擺已經超過1個月，仍未有重啟跡象，總統特朗普（Donald Trump）一直就美墨圍牆的撥款問題，與民主黨人拉鋸，雙方均不願妥協。民眾可能會更失望的是，美國因停擺而造成的損失，快將超過特朗普所爭取的建牆費用。
按標普全球評級（S&P Global Ratings）估計，聯邦政府每停擺一周，對美國國內生產總值便可造成約12億美元（約94億港元）的損失，目前停擺已踏入第5周，若持續至本周末，所造成的損失將達60億美元（約468億港元），超過美國總統特朗普所提出的57億美元（約447億港元）「美墨邊境牆」費用。
這場政府停擺由去年12月22日開始，持續至今，成為迄今為止美國史上歷時最長的政府停擺。上周六（19日），特朗普提出延長「追夢者」計劃，以換取國會撥款57億美元興建「美墨邊境牆」，遭到民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）否決。
周二（22日），參議院表示將於周四（24日）一併表決共和民主兩黨各自提交的議案。民主黨提出的議案，可以為政府提供運作至2月8日的資金，而共和黨提出的議案則包括「美墨邊境牆」的建牆費用，以及延長「追夢者」計劃。惟兩黨分歧仍然明顯，料停擺僵局難有突破。
（U.S. News）