【華府停擺】特朗普堅持撥款建圍牆：不會妥協！

美國聯邦政府局部停擺超過1個月，已經踏入第33日，多個部門運作大受影響。總統特朗普（Donald Trump）仍然堅持要先通過57億美元的美墨邊境圍牆撥款.，才會重啟政府。他周二（22日）更在Twitter上聲言不會就此事妥協。

特朗普在Twitter寫道，「我們的國家沒有圍牆則永不能擁有邊境和國家安全。當有一道強而有力的圍牆或鋼鐵圍欄，美國的罪案率基本上會降低」。

他批評民主黨人知道這情況，但指他們想玩政治遊戲。他還稱，「最後必須正確完成。不會妥協！」，表達其建牆的強硬立場，並且不會就撥款問題妥協。

Without a Wall our Country can never have Border or National Security. With a powerful Wall or Steel Barrier, Crime Rates (and Drugs) will go substantially down all over the U.S. The Dems know this but want to play political games. Must finally be done correctly. No Cave! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年1月22日

參議院兩黨領袖周三各自提出一項解決停擺的議案，並決定於周四（24日）表決。由於兩項議案都必須取得至少60票才可以通過，分析相信它們獲通過的機會不大。

美國新聞網站Politico周二報道，稱獲取一封由部分民主黨人寄給眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的信件。報道指，寄信者是一群「厭倦擺出政治姿態」的中間派民主黨議員，內容是向佩洛西施壓，要求她提出妥協方案，應對特朗普的提議。

報道指，暫時未知信件有多少人簽署，但多名民主黨高級助手試圖淡化信件，暗示政黨仍團結一致，堅持在政府重啟前不會談判。

（綜合報道）