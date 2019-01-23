【華府停擺】特朗普堅持撥款建圍牆：不會妥協！

即時國際
撰文：
最後更新日期：

美國聯邦政府局部停擺超過1個月，已經踏入第33日，多個部門運作大受影響。總統特朗普（Donald Trump）仍然堅持要先通過57億美元的美墨邊境圍牆撥款.，才會重啟政府。他周二（22日）更在Twitter上聲言不會就此事妥協。

特朗普在Twitter寫道，「我們的國家沒有圍牆則永不能擁有邊境和國家安全。當有一道強而有力的圍牆或鋼鐵圍欄，美國的罪案率基本上會降低」。

他批評民主黨人知道這情況，但指他們想玩政治遊戲。他還稱，「最後必須正確完成。不會妥協！」，表達其建牆的強硬立場，並且不會就撥款問題妥協。

參議院兩黨領袖周三各自提出一項解決停擺的議案，並決定於周四（24日）表決。由於兩項議案都必須取得至少60票才可以通過，分析相信它們獲通過的機會不大。

美國新聞網站Politico周二報道，稱獲取一封由部分民主黨人寄給眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的信件。報道指，寄信者是一群「厭倦擺出政治姿態」的中間派民主黨議員，內容是向佩洛西施壓，要求她提出妥協方案，應對特朗普的提議。

報道指，暫時未知信件有多少人簽署，但多名民主黨高級助手試圖淡化信件，暗示政黨仍團結一致，堅持在政府重啟前不會談判。

【華府停擺】參院將表決兩議案重開政府　分析指難獲通過
【華府停擺】議員倒戈？安全危機？　6個走出困局的劇本
【華府停擺】參議院表決重開政府法案　特朗普或如期公布國情咨文

（綜合報道）

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。