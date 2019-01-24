【英國脫歐】英財相夏文達出席達沃斯論壇　籲企業支持英國

2019年瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）周二至周五（22日至25日）舉行。路透社報道，英國財相夏文達（Philip Hammond）周四（24日）會發表演講，試圖說服商界領袖在英國脫歐後繼續投資英國，並會宣布斥資1億英鎊加強研究人工智能等新領域。

英國首相文翠珊（Theresa May）因應對脫歐爭議而缺席達沃斯論壇，英方代表團由財相夏文達率領。路透社報道，夏文達會在周四（24日）出席英國工業聯合會 （CBI）主辦的活動，並會向在場的商界領袖表示，英國是做生意的好地方，決心確保英國在退出歐盟後仍然是如此。

夏文達又會宣布，政府將撥款1億英鎊，開設1000個新博士研究生學位，專攻公立醫院人工智能、語音識別軟件和污染監測等新領域。不過，工黨影子財政大臣麥克唐奈（John McDonnell）指摘，這項政策只是舊酒新瓶，又斥夏文達不應該在達沃斯的富人之間徘徊，而應叫文翠珊排除「硬脫歐」可能。

英國脫歐前景未明，CBI總幹事費爾貝恩（Carolyn Fairbairn）周一（21日）警告，英國商界將迎來另一個黯淡日子。Dyson公司創辦人戴森（James Dyson）周二（22日）宣布，會將總部由英國遷往新加坡。

（綜合報道）