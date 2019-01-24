【家族不和】新加坡大選　李顯龍胞弟力挺反對黨領袖陳清木

2019年是新加坡開埠200周年，外界多次傳出當局會在同年提前舉行大選。早年與胞兄、新加坡總理李顯龍反目成仇的李顯揚，周四（24日）表態支持反對黨領袖，聲言最近宣布成立新政黨的陳清木，是新加坡應該擁有的領導人。

李顯龍所屬的人民行動黨（PAP）在新加坡長期執政，對上一次的2015年大選中，雖有其他反對黨競選，但僅贏得少數議席，人民行動黨仍擁有絕對多數議席。

前人民行動黨議員陳清木上周五（18日）宣布重返政壇，成立新政黨「新加坡前進黨」（Progress Singapore Party），成員包括人民行動黨前黨員，預料他們會在下屆大選主攻西部選區，與人民行動黨硬碰。

手指拗出唔拗入

李顯揚周四（24日）在Facebook表態支持陳清木，並支持他培育一班新加坡的未來國會議員。他表示與陳清木相識多年，形容後者一直將人民利益放在首位，是新加坡應擁有的領導人，並相信他所培育的議員亦會將服務國家和人民，置於黨或自身利益之前。

未知這番言論是否衝着胞兄李顯龍而來，但明顯就是要對着幹。新加坡第一家庭2017年因父親李光耀故居問題產生分歧，李顯龍遭弟妹李瑋玲及李顯揚指摘，利用總理一職，處理李光耀故居一事，並扶持自己的兒子加入政壇。

目前人民行動黨秘書長由李顯龍擔任，他在2018年11月11日在黨內大會上暗示或會提早在2019年舉行大選，並最遲在2022年交棒；財政部長王瑞杰（Heng Swee Keat）在2018年11月的黨團會議當選該黨第一秘書長，坐上黨內第二把交椅，有望成為總理李顯龍的未來接班人。

新加坡總理李顯龍：李氏一家人物關係圖。（資料圖片）

（綜合報道）