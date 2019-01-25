【委內瑞拉政變】蓬佩奧籲美洲國家承認瓜伊多為臨時總統

委內瑞拉周三（23日）觸發政治危機，反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）自行宣誓就任臨時總統，尋求推翻現任總統馬杜羅（Nicolas Maduro）。 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周四（24日）出席美洲國家組織（Organization of American States）會議時，呼籲拉丁美國家承認瓜伊多為委內瑞拉臨時總統，並宣認馬杜羅政府屬非法。

蓬佩奧在會上形容馬杜羅政權為暴政，並指國際社會眼看委內瑞拉人民長期受苦，呼籲所有致力維護美洲民主憲章的成員國承認瓜伊多作為臨時總統。他亦稱，馬杜羅政權在道德上已破產，無力挽救經濟，且極其腐敗，從核心而言就非民主。他又承諾向委內瑞拉提供2,000萬美元（約1.57億港元）的人道援助。

墨西哥代表表示，由於委內瑞拉軍方仍支持馬杜羅，擔心國際承認瓜伊多為臨時總統會導致更多暴力事件。

委內瑞拉代表亦在會上反駁，批評國內發生的政變違反國際法，形容為打擊民主、主權和和平權利的暴行。

美洲國家組織大部分成員國已跟隨美國做法，承認伊多為臨時總統，包括加拿大、巴西、秘魯、智利、哥倫比亞和阿根廷。但墨西哥、薩爾瓦多和尼加拉瓜則表示會繼續支持馬杜羅，或保持中立。

（路透社／紐約時報）