【委內瑞拉政變】俄羅斯：力撐馬杜羅　土耳其：特朗普言論驚人

委內瑞拉周三（23日）發生「雙總統」事件，國會議長兼在野黨領袖瓜伊多（Juan Guaido）自行宣誓為臨時總統，獲美、加及大部份南美洲國家承認，與現任總統馬杜羅（Nicolas Maduro）抗衡。不過土耳其和俄羅斯都表明支持馬杜羅，總統普京（Vladimir Putin）更批評外國干預委內瑞拉政治是明顯違反國際法。

克里姆林宮周四（24日）發表聲明，指普京較早時與馬杜羅通電話，表示莫斯科支持委內瑞拉的合法政權，同時希望當地不同派系人士可以有和平對話。俄羅斯衛星通訊社則報道，普京向馬杜羅表示目前情況是由「具破壞性的外來勢力干預，更批評這些行為是明顯地違反國際法」。

另外，土耳其亦支持馬杜羅，總統埃爾多安（Tayyip Erdogan ）在首都安卡拉（Ankara）會見傳媒時表示，土耳其無法同意委內瑞拉現時的情況，認為當地民眾會繼續支持馬杜羅。同時自己亦曾致電馬杜羅，向對方表明耍堅持下去，並稱「絕不容許發生反政府活動」。

而對於美國總統特朗普（Donald Trump）表示「美國將全力透過經濟和外交力量迫使委內瑞拉恢復民主」，埃爾多安批評有關言論令人震驚，又指尊重選舉結果才是民主的表現。

（路透社）