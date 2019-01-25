【委內瑞拉政變】全球多國選邊站隊　「國際承認」背後意義

委內瑞拉發生政變，美國率先表示支持，但遭到俄羅斯的反對。每當一個國家出現動盪以致出現政局變化，國際社會都會給予不同反應。而這些反應代表了什麼，為何來得重要，讓我們在這篇文章簡單介紹。

委內瑞立反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）在1月23日突然宣布就職臨時總統，發動政變，得到美國的即時支持。（路透社）

委內瑞拉發生政變，包括美國、英國、德國、巴西、哥倫比亞及阿根廷等國家已表態支持，承認反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）成立新政府；但俄羅斯、古巴、玻利維亞等國家，則表示支持現任馬杜羅（Nicolas Maduro）政府。

中國表明指，不會且反對干涉他國內政；至於歐盟表態則較含糊，僅呼籲重新大選，迴避是否支持發動政變。

不獲國際承認的政變普遍失敗

每當一個國家出現動盪以致出現政局變化，國際社會都會給予不同反應，而這些反應是對現有或發動政變者的政權一種認可。國際認可對推動政變是否成功，或新政府成立後能否維持起關鍵重用。

以同樣是拉丁美州的國家為例，1991年海地發動軍事政變，塞德拉斯將軍（Raoul Cedras）推翻阿里斯蒂德（Jean-Bertrand Aristide）奪權，但該政變得不到國際普遍承認。包括美國、歐洲等國、美洲國家組織，還有聯合國均譴責政變，對海地實施制裁。最終迫使塞德拉斯放棄權力流亡海外，阿里斯蒂德返回海地出任總統，政變以失敗告終。

再以2003年西非聖多美普林西發生的政變為例，政變因同樣得不到國際支持，在面臨石油禁運及尼日尼亞軍事干預下，政變持續不到兩星期就告終。當一個政變遭到國際社會普遍的強烈譴責下，政變（或政變後的新政府）一般不會持久。

1994年塞德拉斯（Raoul Cedras，圖左）交出權力，流亡海外，為海地3年的政變劃上句號。（路透社）

巴育（Prayut Chan-ocha，圖左）獲得新泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn，圖中央）的支持，成為掌權的重要原因之一。（Getty Images）

還需考慮內部政治及環境因素

唯歷史上仍有不理國際社會反對，政變成功且持續多年的例外：泰國軍方2014年發動政變，包括美國、歐洲等國、鄰近的柬埔寨、以至俄羅斯、土耳其等國均對政變持否定態度。然而政變未有為泰國帶來太大社會動盪，巴育領導的軍政府亦成功掌權至今。

這是因為除考慮國際社會的聲音外，政變亦要考慮國內人民的反應，及政變後是否有強而有力的領袖控制秩序。泰國之所以在半世紀內發生多次政變，而又取得成功原因，是因為泰國軍隊為保衛皇室的形象，而泰王是至高無上的象徵。因此每當社會失衡軍方「有需要保衛國家」發動政變時，背後只要得到泰王認可，人民就不會作出激烈反抗。

國際社會反應會影響一場政變的結果，但觀看及預測政變是否成功仍需考慮該國的政治環境因素，國際支持亦包含着更多政治考慮與盤算（埃及2011年及2013年政變中，美國的反應就是最好例子）。以上的簡單介紹希望能讓讀者認識政變期間國際社會反應的意義。