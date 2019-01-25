美民主黨議員：中國人已到月球背面　我們政府還在停擺

當地時間周四（1月24日），美國民主黨參議員貝內特（Michael Bennet）在參議院就「政府停擺」和「美墨邊境牆」發表激烈言辭，他說到「因為特朗普一個無法實現的諾言，政府陷入了停擺，而中國此時已經把宇宙飛船降落到月球的背面。」

周四（24日），參議院就民主共和兩黨提交的議案作出表決。在投票之前，共和黨議員克魯茲（Ted Cruz）發表演說，抨擊民主黨的議案，隨後，貝內特亦發表演說反擊。

貝內特稱特朗普的美墨邊境牆是一個「笑話」，僅僅是一道「中世紀的圍牆」，稱「相比之下，民主黨才是真正在維護邊境安全。而特朗普因為一個無法兌現的承諾，使政府陷入停擺，就在這個時候，中國的宇宙飛船已經到達月球的背面，更不用說中國的『一帶一路』倡議，正在拉丁美洲、亞洲展開。」

他繼而說道「難道其他國家的人不會知道，我們沒有在基礎設施上花錢…因為沒有投資給青年一代，而在人工智能研發上，心甘情願輸給中國」；「而當我們破壞了二戰以後建立的盟友體系，中國卻正在這個時候崛起」，他提到中國近年來GDP不斷翻倍，「難道世界上其他人會不知道我們的情況嗎？」

發起多個反問後，貝內特三番強調，「我們應該今天重啟政府」，「就是今天」，「今天就要重啟」，繼而找出如何再次治理這個國家的道路，停止玩弄狹隘、無用的黨派鬥爭。

（綜合報道）