特朗普終讓步　宣布暫時結束局部停擺　政府全面重開3周

美國總統特朗普於當地時間周五（26日）中午在白宮玫瑰園舉行記者會，他「驕傲地」宣布與國會達成協議，暫時恢復聯邦政府運作3星期，直至2月15日。此舉結束聯邦政府停擺35日的僵局，近80萬受影響的公務員可恢復上班，並將獲發薪金。

特朗普雖然讓步，但他強調這是暫時的，如國會未能於下月中邊境圍牆撥款，他將會宣布國家緊急狀態以動用國家緊急資金建造圍牆。特朗普在結束發言前稱：「除了建圍牆或是鐵欄外，我們別無選擇，如果在2月15日，我們仍未能跟國會達到協議，聯邦政府將會再次停擺，或是我會用法制授予的權力去宣布進入緊急狀態。」

他在發言中不忘強調，美墨邊境建牆有助強化邊境安全，這是「基本常識」。他說如3周後沒有可行方案，政府可能再次局部停擺。他在演說中也沒有說明，為何願意簽署不包括57億美元建牆費的臨時法案。此前他說過，不含建牆費的預算案，他都不會簽。

示威者戴上特朗普面具示威，希望盡早結束停擺。（美聯社）

特朗普輸了

白宮與國會的撥款爭拗暫時告一段落。美國及英國等地媒體在討論，聯邦政府局部關門創下史上最長的35天紀錄後，總算得以重啟、暫時恢復全面運作，這是否民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的勝利，或是特朗普在與這位再度上任的議長交手的首次挫敗。

美國《時代》周刊網站分析認為，今次事件或為未來白宮與民主黨爭拗的劇本寫下範本——即是總統威脅在最後一刻否決事情、在Twitter發布措辭盛氣凌人的推文、在橢圓形辦公室發表電視演說、親到邊境視察，以及在會議中拂袖而去。不過根據過去多天的情況，這種策略顯然不奏效。

網民指出，共和黨與民主黨人都清楚知道，特朗普在與民主黨第一次大對峙中，他設定的每一個準則都守不住。在華府局部停擺開始前，他說過「我會對因無法興建圍牆，令政府停擺感到自豪。」最終停擺以他指摘民主黨結束；民調顯示僅35%美國受訪者認同建牆；他想如期在國會發表國情咨文，但佩洛西拒絕邀請他，後來他同意在停擺結束後才發表；特朗普支持的提案、尋求重開政府並獲得撥款建牆的議案，周四（24日）在參議院被否決，當中包括6名共和黨議員倒戈；他多番強調不會在建牆撥款一事被說服，最終他還是同意不含這筆款項的議案。

（綜合報道）