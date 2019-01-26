日本擬修法擴大《著作權法》　非法下載漫畫小說　可囚2年罰14萬

不少人都愛在網上看漫畫，但習慣使用「特殊途徑」免費閱讀的人要小心了：日本政府擬修改《著作權法》，由音樂及動畫擴大至漫畫及小說類的「靜止畫」。 草案將提交國會辯論，若成功通過意味日後網上下載盜版漫畫可在日本構成刑事罪。

日本共同社報道，日本文化審議會委員會周五（25日）公布草案，指盜版網站對漫畫原作者及出版社等做成嚴重損失，有必要進行管制。因此認為應擴大現時《著作權法》針對的處罰範圍，由原來的音樂及動畫擴大至漫畫及小說。

會上有委員提出，打擊盜版不應只針對提供下載的盜版網站，強調個人下載同應成為處罰對象。

草案提出，下載有償提供的漫畫及小說，與動畫和音樂同樣應處兩年以下有期徒刑、及200萬日圓（約14.3萬港元）以下罰款。

草案亦提出建議擴大執法範圍，除針對直接提供下載連結的網頁，還包括提供連至盜版網站的「導流網頁」、個人網誌（Blog）及社交網站如Twitter及Facebook等。

日本漫畫學會反對提案

不過提案遭到日本漫畫學會的反對，學會在同日發表聲明，指若把所有著作物下載刑事化，會阻礙創作及研究等。

學會特別提到提案或打擊「二次創作」，認為相關提案會阻礙二創發展，指責委員會「未有考慮（下載的）消費行為可帶來新的創造」。學會同時認為，提案或對日本動漫文化在世界傳播產生不良影響。

（共同社／產經新聞）