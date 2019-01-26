蓬佩奧暗示第二次「特金會」或延遲　美朝仍有甚麼矛盾？

美國總統特朗普與朝鮮領袖金正恩2月底會舉行第二次「特金會」，目前尚有一個月時間。惟美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周四（24日）表示，美朝首腦會談將在未來兩個月內舉行，外界質疑是否暗示第二次「特金會」延遲舉行。

朝鮮勞動黨中央副委員長、統一戰線部部長金英哲上周五（18日）在華盛頓與特朗普會晤，並參與美朝高級別會談，白宮同日上周五（18日）宣布，特朗普與金正恩會在2月底舉行第二次美朝峰會。

蓬佩奧周四（24日）接受記者採訪時的說法卻有出現差異，他表示：「未來60日內會舉行美朝首腦會談，這是我們的計劃。」

由於首次特金會在舉辦時間和地點上曾出現多次波折，外界認為今次會談亦不會一帆風順，並將蓬佩奧這番言論被解讀為：今次「特金會」可能會延遲舉行。分析相信，這反映美朝在無核化問題上仍存在分歧，並指若兩國在仍無法達到預期共識，勢必影響第二次「特金會」。

美國朝鮮問題特使比根（Stephen Biegun）與朝鮮外務省副相崔善姬1月19日至21日於斯德哥爾摩會談，瑞典外交部形容談判成果富有成效，為第二次「特金會」鋪路。韓國《東亞日報》周四（24日）引述消息人士指，金英哲訪問華盛頓後，朝鮮與美國正在縮窄分歧。

（綜合報道）