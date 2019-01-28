【委內瑞拉政變】博爾頓警告馬杜羅勿威嚇美外交官及瓜伊多

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委內瑞拉政局持續緊張，美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）周日（27日）警告馬杜羅政府，若對美國使館人員或自行宣布為臨時總統的反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）使用任何武力或作出恐嚇，將面臨嚴重後果。

博爾頓周日於Twitter貼文稱：「任何針對美國外交人員、委內瑞拉民主領袖瓜伊多或國民議會的暴力及恐嚇行為，是對法治的嚴重攻擊，將面臨（華府）重大回應。」

委內瑞拉國會議長瓜伊多上周三（23日）自行宣誓為臨時總統，獲歐美多國支持。馬杜羅隨後與美國斷交，要求美國駐當地使館人員3日內撤離該國。不過，這位總統在限期前改變主意，宣布延長至周三（30日），試圖化解兩國緊張關係。

英國、德國、法國及西班牙等國上周六（26日）出席聯合國安理會會議時，要求馬杜羅8日內舉行民主選舉，否則將承認瓜伊多是臨時總統。馬杜羅翌日（27日）拒絕舉行大選，並形容歐洲國家傲慢無禮

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（國會山報）

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