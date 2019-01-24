委內瑞拉在野黨領袖自行宣誓就任臨時總統　華府承認其合法地位

委內瑞拉國會議長兼在野黨領袖瓜伊多（Juan Guaido）周三（23日）自行宣誓為臨時總統，美國總統特朗普（Donald Trump）隨即承認對方為委內瑞拉合法國家元首，並呼籲其他西方國家跟隨。此舉亦令現任總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的地位受到嚴重威脅。

瓜伊多在首都卡拉卡斯（Caracas）街頭接受大批民眾祝賀，他宣誓時表示，自己將會行駛總統權力，並願意與軍方合作盡快結束這場政治紛爭，以及舉行大選。

特朗普在瓜伊多宣誓後不久就發聲明，指白宮將會全力透過美國的經濟和外交力量，確保民主可以重臨委內瑞拉，他同時呼籲其他國家跟隨美國的決定。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）要求馬杜羅順從民意，將權力移交至反映人民意願的合法元首，又呼籲當地軍隊及保安部隊支持民主和保護人民。而加拿大官員透露，渥太華政府將會同樣承認瓜伊多為委內瑞拉元首。

另外路透社引述白宮消息人士報道，特朗普向美國能源企業高層表示，如果委內瑞拉政治形勢持續惡化，華府將會向委內瑞拉石油企業實施制裁。

馬杜羅在2018年的總統大選被指不公，因而受到國內外社會批評，當中由加拿大、巴西、阿根廷等拉丁美洲國家組成的利馬集團（Lima Group）1月初召開會議時，13個成員國發表聯合聲明拒絕承認馬杜羅的總統地位。而委內瑞拉國內亦有多場反對馬杜羅的集會，周二（22日）的示威就傳出有4人死亡。

（路透社）