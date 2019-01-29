佩洛西再邀2月5日發表國情咨文　特朗普：榮幸接受

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美國總統特朗普（Donald Trump）原定周二（29日）於國會發表國情咨文，後來因為政府局部停擺而被眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）要求押後。鑑於聯邦政府已重開，佩洛西周一（28日）表示，已經邀請特朗普下周二（2月5日）到眾議院發表國情咨文。

佩洛西在Twitter公布消息，並且附上一封向特朗普發出的邀請信。信中指出雙方同意將發表國情咨文的日子定於下周二。

特朗普回覆指「我很榮幸接受（邀請）。」

佩洛西在聯邦政府局部停擺期間，要求特朗普押後發表國情咨文，但特朗普一度「企硬」表明會如期出席，因此佩洛西上周三（23日）正式致函對方，拒絕給他在眾議院發表這個年度重點演說，令特朗普當晚不得不宣布推遲這活動。

▼佩洛西公布邀請信內容，宣布國情咨文新安排日期。

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（路透社）

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