佩洛西再邀2月5日發表國情咨文　特朗普：榮幸接受

撰文：王海如
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美國總統特朗普（Donald Trump）原定周二（29日）於國會發表國情咨文，後來因為政府局部停擺而被眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）要求押後。鑑於聯邦政府已重開，佩洛西周一（28日）表示，已經邀請特朗普下周二（2月5日）到眾議院發表國情咨文。
佩洛西在Twitter公布消息，並且附上一封向特朗普發出的邀請信。信中指出雙方同意將發表國情咨文的日子定於下周二。
特朗普回覆指「我很榮幸接受（邀請）。」
佩洛西在聯邦政府局部停擺期間，要求特朗普押後發表國情咨文，但特朗普一度「企硬」表明會如期出席，因此佩洛西上周三（23日）正式致函對方，拒絕給他在眾議院發表這個年度重點演說，令特朗普當晚不得不宣布推遲這活動。
▼佩洛西公布邀請信內容，宣布國情咨文新安排日期。
With government now re-opened, I have invited @realDonaldTrump to deliver the State of the Union address on Tuesday, February 5. #SOTU https://t.co/RHq3nWH9nm pic.twitter.com/MCy4A4IYdy— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 28, 2019
（路透社）