【英國脫歐】「B計劃」修正案表決　脫歐主導權保衛戰開打

英國距離正式脫歐尚餘60日，下議院周二（29日）會表決首相文翠珊（Theresa May）脫歐替代方案「B計劃」的一系列修正案。 理論上，這些修正案將反映國會取態，告訴文翠珊政府要如何修改方案，才能在最終表決獲國會支持。不過部分修正案卻有奪權成分，這些修正案如獲通過，議員將有權安排國會議程，並取代文翠珊政府主導脫歐進程。

修正案​表決流程

目前議員共提出14項修正案，下議院議長白高漢（John Bercow）會選擇其中一些讓議員辯論及投票，預料他會在當地周二（29日）下午1時（香港晚上9時）宣布，哪些修正案獲批准表決。

下議院隨後會辯論修正案，並在同日晚上7時，即香港周三（30日）凌晨3時逐一表決。每項表決約歷時15分鐘，結果會在議會中宣讀。

在完成所有修正案表決後，下議院會投票表決是否同意整份方案的措辭和細則，但這並不代表有關方案是否獲得通過。

英國脫歐：下議院周二（29日）表決首相文翠珊脫歐「B計劃」的修正案，議長白高漢（John Bercow）屆時會宣布，哪些修正案獲批准表決。（路透社）

重點修正案：

外界相信，14項修正案中，有4項較大機會獲准表決。這些修正案大部分都無法律效力，無法改變政府的政策方針，但當中措辭卻能明確「表達議會意見」，具有一定的政治影響力及壓力，文翠珊很難漠視。

1. 修訂N： 保守黨「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）提出，以其他方案取代充滿爭議的北愛爾蘭「補底方案」（Backstop）。

保守黨「1922委員會」主席布雷迪提出的修訂，要求以其他計劃取代北愛爾蘭「補底方案」，希望修訂能給予文翠珊強大力量，與歐盟就脫歐後的邊境安排討價還價。（路透社）

脫歐派認為，若布雷迪的修正案獲得通過，可讓文翠珊有更多空間與歐盟就脫歐後的邊境安排討價還價。文翠珊周一（28日）亦呼籲國會支持這項修訂。不過，其他的修正案如獲通過，則未必對對文翠珊政府有利。國會議員試圖爭取更多時間及權力，以考慮其他脫歐選項。

2. 修訂B： 工黨議員庫珀（Yvette Cooper）提出唯一一項立法動議，要求國會在2月5日投票，立法規定文翠珊的脫歐方案若未能在2月26日前闖關成功，國會議員可要求文翠珊延長《里斯本條約》第50條。 工黨及保守黨部分議員已表明支持修訂，意味修正案很大機會獲通過，讓國會有能力將「脫歐大限」推遲9個月甚至更長時間。

3. 修訂G： 保守黨議員葛偉富（Dominic Grieve）提出，要求國會2月及3月每周有一日能讓議員不受議事規則所限，自由辯論脫歐方案。這項修訂得到多方議員支持，預料能獲通過。

4. 修訂A： 工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）提出，政府需預留時間讓國會表決其他脫歐選項，以防止英國無協議脫歐。在保守黨議員反對下，相信有關修訂不太可能獲通過。

庫珀的修正案或能讓文翠珊政府暫時避過「無協議脫歐」的危機，似乎不一定是壞事。不過上述三項的修訂案，均讓國會有更多機會及時間討論二次公投等其他選擇。若這些修正案獲通過，文翠珊亦很難忽視相關意見，意味議員能從政府手上奪走脫歐主導權，對脫歐進程影響深遠。

（綜合報道）