【英國脫歐】 議會力阻硬脫歐　為何修正案能限制文翠珊政府

英國脫歐限期臨近，英國下議院由周三（9日）起一連五日辯論首相文翠珊（Theresa May）提出的脫歐方案，各黨議員把握最後機會提出修正案，希望盡力改變脫歐的最終方向。 辯論一恢復文翠珊政府已連接敗陣，下議院通過兩個修訂案表決，以阻止無協議硬脫歐，這對英國政府來說是吃敗仗。分析相信，提出有關修正案的工黨議員更指類似提案將陸續有來，但究竟「修正案」是甚麼，又有何威力？

修正案是在原有字眼的基礎上作更改、添加或刪除，以作補充或變更。目前國會執政黨及反對黨均提出一系列修正案動議，希望盡力改變脫歐的最終方向。這些修正案不具法律約束力，無法改變政府的政策方針，但當中措辭卻能明確「表達議會意見」，具有一定的政治影響力及壓力。

這意味若反對黨的修正案一旦獲國會通過表決，會限制文翠珊在脫歐上的操作，無疑是對她狠狠地摑了一大巴掌。內閣則憂慮修正案通過，變相令「國會最終表決」失去「清晰和不含糊」的法律效力，結果使現時脫歐協議「甩轆」。

英國脫歐：國會內留歐派及疑歐派在角力，提出一系列修正案動議試圖改變脫歐最終方向；國會以外，則有雙方的示威者連日示威。（路透社）

修正案阻「硬脫歐」

文翠珊一直以無協議「硬脫歐」作威脅，稱如果國會不支持她的脫歐協議，就只有「無協議脫歐」及「不脫歐」兩個可能結果。故此反對「硬脫歐」的議員試圖以修正案阻止這個惡果。

以周二（8日）國會通過的修改預算法為例，修正案規定英國政府若要修改稅法應對硬脫歐，需事先尋求國會批准授權，意味英國政府不可無視國會意願，強行調撥國家預算進行硬脫歐。

國會周三（9日）通過的另一項修正案，則規定假如文翠珊的脫歐協議被否決，政府需要在三日內提交新方案「Plan B」，比原定的21日限期大為縮短。

英國脫歐：文翠珊一直以無協議「硬脫歐」作威脅，稱如果國會不支持她的脫歐協議，就只有「無協議脫歐」及「不脫歐」兩個可能結果。（路透社）

文翠珊​脫歐方案能獲通過嗎？

英國下議院650位議員，下周二（15日）會以少數服從多數形式表決。撇除議長及從來沒有出席的議員，議案需要大約320票才有勝算，但實際的通過數目將取決於當日決定棄權和缺席人數。

保守黨現時佔316席，連同執政聯盟的北愛民主統一黨的10席才剛好326席，惟執政聯盟並非全員支持議案。路透社統計，在首日辯論後有6人表態支持方案；22名議員表明反對，當中包括保守黨5人。這意味方案不易獲得通過，不過議員有權在投票前改變主意，所以最終結果仍是難以預料。

（綜合報道）