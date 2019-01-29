中國2018年在加拿大投資大跌47%　專家：原因包括「外交磨擦」

《溫哥華太陽報》（Vancouver Sun）周一（28日）引述艾伯塔大學（University of Alberta）的最新數據指出，中國2018年在加拿大的投資大跌47%，其成因包括北京限制資金外流、西方加強審查中資國營企業，以及中加外交關係緊張。

數據由艾伯塔大學中國研究所轄下的「中加投資追蹤器」（China-Canad Investment Tracker）提供，數據顯示中國2018年在加國投資的金額為44.3億加元（約262億港元），較2017年的84.5億加元（約501億港元）大跌約47%。

該研究所所長兼加拿大前外交官霍爾登（Gordon Houlden）指出，這個跌幅反映中國在加投資的風光日子已經過去。數據顯示，中國在加國資訊科技領域的投資較2018年大跌94%；健康及生物科技則跌95%；能源投資也下跌了84%。

報道指，幾乎所有傳統以來吸引中資企業的行業都大跌，部分原因是出自北京2016和2017年的資金調控政策。

另一方面，渥太華與北京過去一年關係充滿問題，例如加拿大正以國安理由審查華為有份參與的5G無線網絡建設；華為副董事長孟晚舟案件，以及加拿大公民在華被拘留等等也令中加的緊張關係升級。

霍爾登認為，孟晚舟一案在近期發生，影響暫未能在數據上反映，惟加拿大增加審查中國企業的做法卻已經對投資流向造成影響。他又說，孟晚舟事件令投資減少的情況，衍生出一股寒蟬效應。

（溫哥華太陽報）