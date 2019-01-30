美國國家情報總監：中俄構成最大間諜和網絡安全威脅

美國國家情報總監科茨（Dan Coats）周二（29日）到參議院情報委員會（Senate Intelligence Committee）作供，指中國和俄羅斯為美國構成最大的間諜和網絡攻擊威脅，並稱對手有可能已計劃意圖影響2020年美國大選。 科茨又提到，即使朝鮮領導人金正恩對朝鮮半島無核化持開放態度，但他認為平壤政府不會輕易放棄核武器。

參議院周二舉行聽證會，科茨與聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）和中央情報局（CIA）局長哈斯佩爾（Gina Haspel）共同出席。

科茨形容，莫斯科和北京關係較以往緊密，兩國全球的影響力上升之際，部份美國盟友由於華府改變安全及貿易政策，逐漸疏離。他指，中國、俄羅斯、伊朗與朝鮮提升網絡運作，竊取美國信息、影響美國公民或干擾重要基建。

科茨認為，美國的對手有可能已開始計劃影響2020年美國大選，俄羅斯亦會繼續透過社交媒體，加劇社會和種族緊張局勢。

對於朝鮮局勢，科茨指，朝鮮已停止有關大殺傷力武器的挑釁行為，亦超過一年未有進行任何核導彈試驗，並已拆除部分核設施。但在金正恩對朝鮮半島無核化持開放態度的同時，科茨認為平壤政府不會輕易放棄核武器，因為金正恩仍視核武為維持政權的關鍵工具。

（路透社／美聯社）