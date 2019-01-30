【委內瑞拉政變】馬杜羅宣布擴充後備軍力至200萬

撰文：凌俊賢
最後更新日期：
委內瑞拉自上周三（23日）出現「雙總統」後，總統馬杜羅（Nicolas Maduro）便一直與獲歐美等國支持的反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）針鋒相對。外界更揣測，美國可能意出兵對付馬杜羅政權。馬杜羅方面則繼續捍衛政權，周二（29日）宣布擴充後備軍力至200萬，以加強國家防務。
馬杜羅周二（29日）在國家電視台宣布，會擴充武裝民兵至200萬，以加強國家防務。武裝民兵為前總統查韋斯（Hugo Chávez）成立的，旨在訓練平民協助武裝部隊。委內瑞拉最高法院同日頒令，對瓜伊多實施出境及財務限制，包括凍結他的銀行帳戶。
軍隊在政變中扮演舉足輕重的角色，委內瑞拉軍方成為馬杜羅與瓜伊多的角力場。馬杜羅獲國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino）表忠，並一直擺出獲軍方撐腰的姿態。另一邊廂，瓜伊多則獲駐美高級軍官席爾瓦（Jose Luis Silva）力撐，並打出「特赦牌」招安，說明若軍警們支持反對派的行動，將會獲得特赦。
美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）周一（28日）在白宮呼籲委內瑞拉軍方接受和平及合憲的權力轉移，希望迫使總統馬杜羅（Nicolás Maduro）下台。與此同時，有記者發現博爾頓手上筆記簿寫有「派5000士兵到哥倫比亞」的字眼，令人懷疑華府有意出兵，針對馬杜羅政權。
（綜合報道）