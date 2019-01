【委內瑞拉政變】美國安顧問筆記簿內容曝光　向馬杜羅揮軍5000？

美國國家安全顧問博爾頓(John Bolton)周一(28日)在白宮呼籲委內瑞拉軍方接受和平及合憲的權力轉移,希望迫使總統馬杜羅(Nicolás Maduro)下台。

博爾頓重新引用特朗普總統的警告,現時美國「保留所有可能的選項」(All options are on the table)。

與此同時,有記者發現博爾頓手上筆記簿寫有「派5000士兵到哥倫比亞」的字眼,令人懷疑華府有意出兵對付馬杜羅政權。