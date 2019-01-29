【委內瑞拉政變】美國安顧問筆記簿內容曝光　向馬杜羅揮軍5000？

美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）周一（28日）在白宮呼籲委內瑞拉軍方接受和平及合憲的權力轉移，希望迫使總統馬杜羅（Nicolás Maduro）下台。 博爾頓重新引用特朗普總統的警告，現時美國「保留所有可能的選項」（All options are on the table）。 與此同時，有記者發現博爾頓手上筆記簿寫有「派5000士兵到哥倫比亞」的字眼，令人懷疑華府有意出兵對付馬杜羅政權。

博爾頓在記者會上表示，對於是否軍事介入委內瑞拉局勢，以保護反對派領袖兼國會議長瓜伊多（Juan Guaido）以及駐當地美國外交人員，總統特朗普對此保持開放態度。「總統明確表示，所有選擇都在談判桌上。」

博爾頓被拍攝到手持一本黃色記事簿，其中上面寫有「派5000士兵到哥倫比亞」的字眼，引發網民熱議。鑑於哥倫比亞是美國盟友，又是委內瑞拉鄰國，令人關注美國是否有意揮軍委國。不過亦有網民質疑該記事簿只是用來威嚇馬杜羅的道具。

白宮被問到是否派兵到哥倫比亞，只是重申所有選擇都有可能。

有網民質疑博爾頓是故意洩露筆記內容，以威嚇委內瑞拉總統馬杜羅。（Twitter）

不過，據《衛星通訊社》1月26日報道，哥倫比亞國防部代表1月25日回答記者提問「是否會為美國對委內瑞拉的可能行動提供軍事基地」時，他明確回答：「不會」，並同時表示，哥倫比亞不準備對鄰國委內瑞拉進行軍事干預。

此外，哥倫比亞國防部還補充稱：「正如國防部長博特羅（Guillermo Botero）所言，哥倫比亞不會主動挑釁，也不會允許任何人來挑釁，我們對委內瑞拉也採取了這種政策。」

（綜合報道）