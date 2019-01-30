【委內瑞拉政變】馬杜羅：特朗普下令暗殺我

委內瑞拉政局持續不穩，俄羅斯電視台「今日俄羅斯」周三（30日）報道，總統馬杜羅（Nicolas Maduro）接受俄羅斯新聞社（RIA）訪問時，聲稱美國總統特朗普下令哥倫比亞政府及黑幫暗殺他，又指自己一直以來嘗試接觸特朗普，均被美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）阻止。

俄羅斯新聞社報道指，馬杜羅表示，毫無疑問特朗普下令要暗殺他，還說自己如果遭遇不測，特朗普及哥倫比亞總統杜克（Ivan Duque）就要為此負責。不過他對委內瑞拉保安措施有信心，認為自己會受保護。

哥倫比亞上周五（25日）表示不會為美軍提供軍事基地對付委內瑞拉。

馬杜羅又指控美國國安顧問博爾頓阻止他跟特朗普溝通，他說自己多年來嘗試與特朗普對話，均被博爾頓攔截。

反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）上周三（23日）自行宣誓就任「臨時總統」發動政變，同時獲得歐美等國家響應支持。馬杜羅在訪問中表示自己願意與反對派對話，並對其他國家協調持開放態度。但他同時表明拒絕提前舉行大選。

馬杜羅一方面表示願意對話，一方面被指對瓜伊多實施出境及財務限制。他周二（29日）並宣布擴充後備軍力至200萬，以加強國家防務。

（綜合報道）