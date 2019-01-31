容克重申不會重啟談判　愛爾蘭形容英國「癡心妄想」

英國下議院周二（29日）通過脫歐協議修正案，包括尋求愛爾蘭「補底方案」（backstop）替代方案，意味要求政府與歐盟重新談判協議。 歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）周三（30日）重申，不會就脫歐協議重啟談判。愛爾蘭外長科文尼（Simon Coveney）甚至形容，要求修改協議形同「癡心妄想」（wishful thinking）。

容克在歐洲議會發言時重申，不會就脫歐協議重新談判，現時的協議已經是最好和唯一可行的協議。他又指，布魯塞爾現時仍未知英國的取態，增加無協議脫歐的機會，他願意聆聽英國首相文翠珊的意見，但歐盟的立場十分清晰。他形容自己是樂觀主義者，相信仍有可能與英國取得共識。

科文尼則指，英國未有提出任何可行方案去維持邊境開放。他批評英國要求歐盟放棄可行的方案，並「癡心妄想」地想要尋找替代方案。愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）亦指，不相信存在所謂的替代方案。

歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）亦向法國RTL電台表示，時間緊迫下，沒可能得出替代方案，雙方亦沒有如此技術能夠在沒有邊界情況下，確保可以有效管制貨物、動物及商品。

（路透社／美聯社）