【新聞教室】解說英國脫歐B計劃：布雷迪修正案及馬特豪斯妥協案

距離脫歐時間只剩不到兩個月，英國在否決歐盟提出的脫歐草案後，正努力尋求「B計劃」避免最壞情況。國會在周二（29日）就多項修正案作表決，有兩個名詞當日最受矚目，第一是「布雷迪修正案」（Brady Amendment），第二是「馬特豪斯妥協案」（Malthouse Compromise），這兩個到底是什麼？

英國國會周二（29日）就脫歐替代方案「B計劃」一系列修正案作表決，當中有兩項修正案獲通過，其中一個是「布雷迪修正案」。（路透社）

英國國會在周二（29日）就脫歐替代方案「B計劃」一系列修正案作表決，結果7項修正案中有兩項獲得通過，其中一個是首相文翠珊曾表態支持的「布雷迪修正案」。

用新方案取代「保底方案」的修正案

所謂布雷迪修正案是由保守黨資深議員布雷迪（Graham Brady）提出的修正案，內容是呼籲以一個「替代安排」取代北愛爾蘭邊界的「補底方案」（Backstop），避免硬邊界出現。修正案並沒有實質內容，僅是一個要求議會就取代補底方案建立一個替代安排。

不過保守黨已就這個替代方案安排人選，而這就是稱之為「馬特豪斯妥協案」的方案。也就是說，布雷迪修正案為馬特豪斯妥協案舖路，妥協案是解決保守黨內爭議的一個方法。

提出修正案的保守黨資深議員布雷迪（Graham Brady）。（GettyImages）

以新妥協案解決北愛爾蘭邊界問題

那麼馬特豪斯妥協案是什麼？這議案由原脫歐事務部次長貝克（Steve Baker）提出，並以同參與的保守黨議員馬特豪斯（Kit Malthouse）命名。這妥協早在數日前已於保守黨內部討論，並取得保守黨內兩派的支持，包括莫麗琪（Nicky Morgan）及里斯莫格（Jacob Rees-Mogg）。

雖然保守黨未正式公布妥協案內容，但根據已釋出訊息，馬特豪斯妥協案主要就北愛爾蘭邊界提出新立場：「以技術方法解決設置硬邊問題，同時確保北愛爾蘭維持在英國關稅區，英國能製定自己的關稅和法規。」

妥協案同時將「延長脫歐的過渡期至2021年12月底，英國將在期間確保歐盟公民在英國的權利，同時繼續支付歐盟預算並遵守其規則。」

提出馬特豪斯妥協案的原脫歐事務部次長貝克（Steve Baker）。（Getty Images）

在北愛爾蘭邊界立場上，與此前補底方案最大的不同，是補底方案中要求「北愛爾蘭維持在歐盟關稅區」，這受到了部分保守黨議員及北愛爾蘭的民主統一黨強烈反對。

妥協案亦透過延長脫歐過渡期，讓英國能爭取時間與歐盟達成更好的協議。

另外，妥協案亦提到若以上方案遭否決，會改為提出一個名為「基本過渡議案」的方法，以「可控的無協議脫歐」方式避免最壞情況。不過暫時未知基本過渡議案的內容，唯英國將同樣向歐盟提出「至2021年的脫歐過渡期」，讓英國能爭取時間與歐盟達成更好的協議。

有反對在北愛爾蘭邊境設置邊界的示威者舉行集會示威，有示威者穿上服裝假扮邊境士兵。（路透社）

歐盟已表態反對

妥協案同時並無解釋何謂「以技術方法解決設置硬邊問題」，但有分析指這可能是2018年初英國曾討論，名為「MAX-FAC」的通關方案。方案下英國會制定一個「信任名單」，並用類似憑證的方式，避免所有通關貨品都需要檢查，以節省通關時間，不過方案當時被指增加大量成本，遭到反對。

同時相關的方法遭到歐盟的反對，歐盟副首席談判代表韋安德（Sabine Weyand）已表明「所謂的技術方式並不存在」；談判代表巴尼耶（Michel Barnier）亦表示沒有所謂「可控的無協議脫歐」，同時稱在沒有補底方案的基礎下，將不會有協議餘地，也不會有過渡期。