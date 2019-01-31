【委內瑞拉政變】馬杜羅警告美國人：阻止特朗普　勿讓越戰重演

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）周三（30日）在社交媒體上發布影片，警告美國人民要阻止特朗普（Donald Trump）政府向委國派兵，否則或會為美國帶來像越戰般的新災難。

據今日俄羅斯（RT）報道，馬杜羅在Facebook和Twitter上發布長約4分鐘的影片，並指這是馬杜羅首次向美國民眾直接發出信息。他敦促華府不要捲入一場無意義和注定失敗的軍事冒險之中。

馬杜羅暗示美國一旦出兵委內瑞拉，情況將會比當年越戰更差。他在影片中稱，「請不要容許在拉丁美洲出現一個『越南』。如果美國意圖入侵這裏（委內瑞拉），他們將會得到比想像中更差的『越南』，請不要容許暴力」。

馬杜羅又稱，美國是只是對委內瑞拉的天然資源感興趣，所以試圖在該國煽動騷亂，情況就像伊拉克和敘利亞般。他承認委內瑞拉如其他國家般面對過多問題，但他們會自己解決而不需外部干預。他稱美國比起特朗普偉大得多，請求美國人尊重委內瑞拉。

馬杜羅日前受訪時拒絕提前大選，並叫提出這要求的國家等到2025年。他又聲稱特朗普曾下令暗殺他。

另一邊廂，反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）號召民眾在周三和周六上街抗議，又稱反對派已與委內瑞拉軍方秘密會面。

（紐約時報／今日俄羅斯）