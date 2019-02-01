【極地渦旋】美國善心人為數十露宿者訂酒店　人間溫暖融化冰雪

美國中西部周三（1月30日）繼續受極地渦旋（Polar Vortex）侵襲，出現極端嚴寒天氣。芝加哥是最寒風刺骨的地方之一，氣溫徘徊在攝氏零下28度左右。有外出民眾形容凍至牙齒疼痛，趕著回家避寒。 凜冽的寒風下，一班無家可歸的露宿者更為難熬，只能瑟縮在街角一隅，或是在路邊搭起帳篷。有數十名露宿者卻因取暖的石油氣罐爆炸而無處容身，彷徨之際幸得善心人為他們出錢訂酒店房，好讓他們身心俱暖，安心渡過寒流。

美國中西部自周二（29日）起受極地渦旋（Polar Vortex）侵襲，極寒氣溫低見攝氏零下49度，陸空交通嚴重受阻，迄今至少21人死亡。芝加哥天氣周三（30日）低至攝氏零下25度，許多城市開放臨時庇護中心給有需要居民入住。

約70名露宿者在芝加哥一條高速公路附近的臨時營地搭建帳篷。不少民眾雪中送炭，捐贈150到200個便攜式液化石油氣罐予他們生火取暖。豈料其中一罐因太靠近加熱器，周三（30日）下午突然爆炸。

美國嚴寒天氣：芝加哥是其中最寒風刺骨的地方，當地民眾都做足保暖。（路透社）

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爆炸雖無傷及任何人，但卻引起營地小火災。芝加哥消防局及後運走這些石油氣罐以察安全。營地失去熱源，這班露宿者等於又再次在嚴寒中無處容身。當地救世軍迅即為他們四出尋找庇護中心，及後他們收到電話，指有匿名善心人願意為這班露宿者支付酒店費用直到本周末。

人間有情，當地救世軍發言人拉切夫（Jacqueline Rachev）對此表示高興，又指不知酒店的確實位置，但透露它位於芝加哥南部某處。

（綜合報道）