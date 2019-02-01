美國宣布暫停履行《中導條約》義務　啟動退出程序

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周五（1日）正式宣布，美國周六（2日）起暫停履行《中程導彈條約》（INF Treaty）義務，並啟動退出條約程序。 美國和俄羅斯官員此前一直就此談判，但進展不大。

美國指責俄羅斯不遵守條約

美國國務卿蓬佩奧周五（1日）稱，除非俄國停止違反《中導條約》，否則美國便會在6個月內正式退出，他批評俄羅斯一直拒絕採助行動去履行承諾。

他又指，將會向俄羅斯及其他簽約方發出美國退出條約的正式通知。

美國批評俄羅斯秘密研發伊斯坎德爾-M型（Iskander-M）彈道導彈，違反《中程導彈條約》。（VCG）

按機制，美國一旦正式啟動退出程序，華府6個月後便會正式終止條約，意味日後在部署導彈問題上，不再被「綁手綁腳」。

但輿論擔心美國退出《中導條約》後，意味其在發展核武力量上少了一道「緊箍咒」。長期來看，此舉將加劇在全球範圍內引發新一輪核軍備競賽的風險。

甚麼是《中導條約》？

《中導條約》全稱是《蘇聯和美國消除兩國中程和中短程導彈條約》（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty ，INF Treaty），1987年由時任美國總統列根（Ronald Reagan）與前蘇聯領袖戈爾巴喬夫（Mikhai Gorbachev）簽署。條約規定美蘇兩國必須銷毀所有中程導彈及相關裝置，雙方停止生產與試驗中程飛彈以及中短程飛彈。

美國總統特朗普早在2018年10月指美國即將退出條約，他當時指責俄羅斯長期違反《中導條約》。俄方則一直對美國有意退出的舉動表示不滿。

美俄《中程導彈條約》：美國總統特朗普2018年10月20日表示，華府將退出1987年與前蘇聯達成的《中程導彈條約》（INF Treaty），原因是俄羅斯違反條約在先。（視覺中國）

兩國官員談判不果

兩國官員之前就此談判，美國主管武器管制暨國際安全事務的國務次卿湯普森（Andrea Thompson）周四（1月31日）跟俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）在北京舉行會談。但兩人會後均表示，雙方未能解決對《中導條約》的分歧。