特朗普與郭台銘通話後　鴻海宣布繼續美國建廠計劃

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路透社周三（30日）報道指，台灣鴻海集團在美國的建廠計劃有可能因為成本原因擱置。惟美國總統特朗普周五（1日）與鴻海集團董事長郭台銘通話後，鴻海發聲明表示，將會按計劃在威斯康辛州（Wisconsin）建廠。

郭台銘2017年宣布選定威斯康辛州，興建面積達2000萬平方呎工廠，用以生產高端液晶顯示器（LCD）。計劃是威斯康辛州史上最大的經濟發展計劃。

為此領功的特朗普2018年6月還和郭台銘一同出席動土儀式。然而郭台銘特別助理胡國輝（Louis Woo）周三（30日）表示有關計劃可能縮減規模或擱置，理由是在美國生產高端電視屏幕成本很高。

鴻海周五又改口風，它發聲明指出，有關設施將會用作「先進的製造工廠，同時也會是該地區的高科技創新中心」，但聲明沒有重申1.3萬個工作機會的承諾。而原先計劃生產LCD大顯示器，聲明中亦改口為小型第六代LCD顯示器。

特朗普也在Twitter上證實這消息，指是自己與郭台銘交談後帶來的好消息。

台灣鴻海美國建廠舉行動土儀式　特朗普出席與郭台銘再次同框
鴻海落實在美國威斯康辛州設LCD工廠
威斯康辛州眾議院　通過鴻海設工廠的234億元補貼方案
鴻海在美投資780億　第一步在威斯康辛州　建最先進LCD廠

（路透社）

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