特朗普與郭台銘通話後　鴻海宣布繼續美國建廠計劃

路透社周三（30日）報道指，台灣鴻海集團在美國的建廠計劃有可能因為成本原因擱置。惟美國總統特朗普周五（1日）與鴻海集團董事長郭台銘通話後，鴻海發聲明表示，將會按計劃在威斯康辛州（Wisconsin）建廠。

郭台銘2017年宣布選定威斯康辛州，興建面積達2000萬平方呎工廠，用以生產高端液晶顯示器（LCD）。計劃是威斯康辛州史上最大的經濟發展計劃。

為此領功的特朗普2018年6月還和郭台銘一同出席動土儀式。然而郭台銘特別助理胡國輝（Louis Woo）周三（30日）表示有關計劃可能縮減規模或擱置，理由是在美國生產高端電視屏幕成本很高。

鴻海周五又改口風，它發聲明指出，有關設施將會用作「先進的製造工廠，同時也會是該地區的高科技創新中心」，但聲明沒有重申1.3萬個工作機會的承諾。而原先計劃生產LCD大顯示器，聲明中亦改口為小型第六代LCD顯示器。

特朗普也在Twitter上證實這消息，指是自己與郭台銘交談後帶來的好消息。

Great news on Foxconn in Wisconsin after my conversation with Terry Gou! https://t.co/2wtuCdl7TX — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 1, 2019

（路透社）