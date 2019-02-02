2018年全年手提電話銷量　iPhone三星賣少咗　中國品牌逆市增加

撰文：凌俊賢
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智能電話與銀包及鎖匙並列為二十一世紀「出門三件事」，可見它對我們生活的重要，不過隨着經濟不穩及物價上漲等因素，2018年竟成為智能電話史上最差一年。
國際數據公司IDC周三（1月30日）公布2018年全年智能電話出貨量報告，年內全球電話出貨量為14.04億部，回落至與4年前相約。五大電話品牌中，三星及蘋果的銷量都有所下跌，反而緊隨其後的華為、小米及Oppo卻節節上升。
IDC報告顯示，2018年全年智能電話出貨量僅得14.04億部，不但較2017年下跌4.1%，亦與2014年的14億部出貨量相約，這意味智能電話行業似乎回到從前。
三星繼續蟬聯出貨量榜首，以2.923億部穩居第一，但按年仍跌8%；公司的智能電話市場佔有率亦由21.7%跌至20.8%。排第二的蘋果公司，智能電話出貨量亦按年下跌3.2%至2.088億部；但市佔率卻輕微上升至去年14.9%。
IDC 2018年全年智能電話出貨量報告
|
智能電話品牌
|2018年出貨量
|出貨量按年變化
|2018年市佔率
|三星
|2.923億
|-8.0%
|20.8%
|蘋果
|2.088億
|-3.2%
|14.9%
|華為
|2.06億
|+33.6%
|14.7%
|小米
|1.226億
|+32.2%
|8.7%
|Oppo
|1.131億
|+1.3%
|8.1%
|其他
|4.62億
|-19.4%
|32.9%
|合共
|14.04億
|-4.1%
|100%
及後的三間均為中國品牌。排第三的華為出貨量按年急增33.6%至2.06億部，與蘋果僅差280萬部；市佔率亦上升至14.7%。小米的出貨量則為1.226億部，按年增加32.2%；第五位的Oppo亦有1.131億部，按年增長1.3%。單是這三家品牌，已佔全球智能電話市場的31.5%。
IDC全球行動設備追蹤項目副總裁里夫（Ryan Reith）形容，目前全球智能電話市場一片混亂，並解釋消費者更換電話周期延長、經濟不穩、及智能電話價格不斷上升，都是導致的價格導致出貨量回落的原因。
（綜合報道）