2018年全年手提電話銷量　iPhone三星賣少咗　中國品牌逆市增加

智能電話與銀包及鎖匙並列為二十一世紀「出門三件事」，可見它對我們生活的重要，不過隨着經濟不穩及物價上漲等因素，2018年竟成為智能電話史上最差一年。 國際數據公司IDC周三（1月30日）公布2018年全年智能電話出貨量報告，年內全球電話出貨量為14.04億部，回落至與4年前相約。五大電話品牌中，三星及蘋果的銷量都有所下跌，反而緊隨其後的華為、小米及Oppo卻節節上升。

IDC報告顯示，2018年全年智能電話出貨量僅得14.04億部，不但較2017年下跌4.1%，亦與2014年的14億部出貨量相約，這意味智能電話行業似乎回到從前。

三星繼續蟬聯出貨量榜首，以2.923億部穩居第一，但按年仍跌8%；公司的智能電話市場佔有率亦由21.7%跌至20.8%。排第二的蘋果公司，智能電話出貨量亦按年下跌3.2%至2.088億部；但市佔率卻輕微上升至去年14.9%。

IDC 2018年全年智能電話出貨量報告 智能電話品牌 2018年出貨量 出貨量按年變化 2018年市佔率 三星 2.923億 -8.0% 20.8% 蘋果 2.088億 -3.2% 14.9% 華為 2.06億 +33.6% 14.7% 小米 1.226億 +32.2% 8.7% Oppo 1.131億 +1.3% 8.1% 其他 4.62億 -19.4% 32.9% 合共 14.04億 -4.1% 100%

及後的三間均為中國品牌。排第三的華為出貨量按年急增33.6%至2.06億部，與蘋果僅差280萬部；市佔率亦上升至14.7%。小米的出貨量則為1.226億部，按年增加32.2%；第五位的Oppo亦有1.131億部，按年增長1.3%。單是這三家品牌，已佔全球智能電話市場的31.5%。

IDC全球行動設備追蹤項目副總裁里夫（Ryan Reith）形容，目前全球智能電話市場一片混亂，並解釋消費者更換電話周期延長、經濟不穩、及智能電話價格不斷上升，都是導致的價格導致出貨量回落的原因。

（綜合報道）