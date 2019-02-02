【委內瑞拉政變】空軍將領拍片承認「總統」瓜伊多

委內瑞拉這一輪政變中，軍方取態被指是反對派能否推翻總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的關鍵。 繼派駐美國的委內瑞拉大使館陸軍上校席爾瓦（Jose Luis Silva）上周六（26日）承認反對派領袖兼國會議長瓜伊多（Juan Guaido）為合法總統後，周六（2月2日）再有一名空軍將領變節。

該國一名高級空軍將軍在Twitter發布自拍影片，稱他否認馬杜羅是總統，並承認瓜伊多為委內瑞拉臨時的國家元首。影片在周六於Twitter流傳。

影片中名為亞涅斯（Francisco Yanez）的空軍高層，公開呼籲軍中其他成員變節。他網頁中有他的照片，並有資料顯示他是空軍策略計劃部的主管。

部門的官方Twitter帳戶顯示，亞涅斯被指是叛國。自瓜伊多1月23日自行宣誓為該國臨時總統後，亞涅斯是第一位宣布承認他的現職將軍級人物。

席爾瓦（Jose Luis Silva）上周六表錄影講話，批評委內瑞拉軍方高層將士兵作為人質，惹起不少士兵不滿。他指，「我們獲授權取得武器，是用來捍衛我們國家的主權，且從來都沒有被訓練成攻擊國家的人民，以捍衛當前的執政政府。」

（路透社）