【委內瑞拉政變】外交部發言藏訊號？　瓜伊多呼籲中國放棄馬杜羅

委內瑞拉反對派領袖、自行宣誓成為臨時總統的瓜伊多（Juan Guaido）上周五（1日）接受《南華早報》訪問時，表示未來願意與中國發展良好關係，呼籲中國放棄支持現任總統馬杜羅（Nicolas Maduro）。

耿爽在2月1日的記者會上表示，無論局勢怎麼變化，都不會影響中委合作，此句被視為是向反對派提出訊息。（視覺中國）

中國外交部發言人耿爽在2月1日例行記者會上，被問及委內瑞拉的情況，耿爽表示「無論局勢怎麼變化，中委間合作都不應受到任何損害。」

瓜伊多在同日接受《南華早報》訪問，特意回應耿爽的發言指：「中國在國際扮演重要角色，我們需要中國的支持以發展經濟，所以希望與中國建立良好關係。」他表示中國應目睹馬杜羅政府對國家資源的掠奪，正進一步受國際孤立，呼籲中國放棄支持馬杜羅。

專家稱中委關係務實為先 不在乎誰當政府

耿爽在記者會上發言被視為是中國改變立場，過去中國以反對干涉他國內政為由，對委內瑞拉混亂狀況表達不滿，被視為是變相支持現任馬杜羅政府。但現在若稱「不論局勢如何發展都不會影響與委內瑞拉合作」，可能暗示即使瓜伊多取代馬杜羅成為總統，中國亦不會改變與委內瑞拉的交往。

英國《衛報》引述美國智庫「美洲對話」（Inter-American Dialogue）中國拉丁美州關係研究主任麥沛宜（Margaret Myers）表示，中國與委內瑞拉的關係是機會及務實主義：「中國在那裏與查韋斯模式沒有關係，沒有意識形態的偏好，中國需要的只是穩定和牢固的關係。因此中國可以與任何政府合作，只要對方能以某種形式償還過去的借貸即可。」

麥沛宜同時指出，中國不會捲入委內瑞拉可能爆發的戰爭：「若中國有意在委內瑞拉與美國對抗，我們會看見中國更強硬的措辭和舉動，但是至今並沒有。」

（南華早報／衛報）