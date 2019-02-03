【委內瑞拉政變】巴西外長籲中俄停止支持馬杜羅

巴西外長阿勞若上周五（2月1日）表示，希望中國和俄羅斯正視委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）執政下的問題，並且不應再向馬杜羅提供任何支持，巴西方面願意就此與中俄展開談判。

西班牙語媒體《輿論報》（La Opinion）報道，阿勞若稱委內瑞拉國內狀況十分糟糕，對該國國民而言像一場「無聲屠殺」，因此應該擱下所有地緣政治的考量。

阿勞若表示，巴西外交部將成立一個特別委員會，專門負責向委內瑞拉提供人道援助，以及制裁委內瑞拉相關部門或個人的事務。他表示，巴西會在外交層面上向委內瑞拉施壓，並多次重申巴西不承認馬杜羅為委國總統。

委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）上周四接受路透社訪問時表示，他已向中俄兩國作出承諾，稱如果他成為該國總統，將會償還這兩個委內瑞拉最大債權國有關的一切債務。瓜伊多稱，自己已得到美國政府支持，未來可控制國營的委內瑞拉石油公司（PDVSA）的海外資產。

在北京，有記者上周五（2月1日）在外交部例行記者會上問及中方有否接觸瓜伊多及其他反對派人士，發言人耿爽回應，中方正通過不同方式與委內瑞拉各方保持密切聯繫，願共同為妥善解決委內瑞拉問題創造有利條件。