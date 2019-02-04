【委內瑞拉政變】歐盟多國承認瓜伊多為「臨時總統」

英國、法國、瑞典和西班牙等歐盟國家周一（4日）陸續宣布承認委內瑞拉國會議長瓜伊多（Juan Guaidó）為臨時總統。歐洲多國1月26日曾要求委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）在8日內舉行大選，如今期限已屆滿。

英國外相侯俊偉（Jeremy Hunt）在Twitter發文表示，馬杜羅沒有在8天期限內舉行大選，因此英國承認瓜伊多為臨時憲法總統，直至可靠的選舉舉行。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）也在Twitter發帖，承認瓜伊多地位。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周一在個人Twitter帳戶上推文，稱承認他作為該國臨時領袖的地位，直至新的大選舉行為止法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）表示，瓜伊多擁有組織大選的能力和合法性。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）、瑞典、比利時和丹麥當局亦表示，承認瓜伊多為委內瑞拉臨時總統。

俄羅斯克里姆林宮表示，歐洲多國承認瓜伊多地位等同外國干預，是試圖把合法化瓜伊多非法獲取權力的做法。

英國、德國、法國及西班牙等國上周六（26日）出席聯合國安理會會議時，要求馬杜羅8日內舉行民主選舉。惟馬杜羅拒絕應歐盟要求，並形容歐洲國家此舉傲慢無禮。

（路透社）