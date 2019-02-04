英脫歐大臣開會　研北愛爾蘭邊界「替代安排」

英國脫歐大臣柏建熙（Stephen Barclay）周一（4日）召開會議，與「替代安排工作小組」研究「補底方案」（backstop）以外的安排。首相辦公室表示，政府正尋求找出替代安排，防止脫歐後北愛爾蘭與愛爾蘭之間出現「硬邊界」。

英國下議院上周二（1月29日）通過部分脫歐協議修正案，當中包括「馬特豪斯妥協案」（Malthouse Compromise）。修正案與「補底方案」不同的立場是，「將以技術方法解決設置硬邊問題，同時確保北愛爾蘭維持在英國關稅區」。

首相文翠珊（Theresa May）未來數日會再到布魯塞爾，尋求與歐盟在北愛爾蘭邊界問題上獲得一個務實解決辦法。

當局成立「替代安排工作小組」，當中包括不同政府部門官員、留歐派和疑歐派人士。他們將商討「補底方案」的替代安排，以及如何避免在北愛設立「硬邊界」。小組計劃在周二和周三（2月5日及6日）繼續開會。

英國廣播公司（BBC）報道，所謂替代安排包括設立「可信任交易者方案」（trusted trader scheme），防止貨物通過邊界時需進行物理檢查；其次是與歐盟達成「相互承認」的規例；第三是「技術解決」方法。

英國脫歐：北愛爾蘭邊界問題一直是脫歐最棘手的部分，導致英國政壇內出現極大分歧。北愛爾蘭方面不希望出現「硬邊界」，當地不時都有抗示威活動，期間有小孩在一幅模擬邊界的牆上寫上「不要邊界」的字樣。（Getty Images）

內政大臣賈偉德（Sajid Javid）表示，英國脫歐後有辦法以「現有科技」解決愛爾蘭邊境問題。

愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）則認為，「替代安排工作小組」只會重覆「早已被否決」的方案，並對英國試圖回到「技術層面」處理的想法感到非常挫敗。

歐盟現時仍然排除重新談判脫歐協議的可能。歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）表示，現時的脫歐協議已經是最好的協議，重申不可重啟談判，包括協議中的「補底方案」。

國際貿易大臣霍理林（Liam Fox）接受天空新聞（Sky News）訪問時表示，如果歐盟拒絕就脫歐協議重啟談判，將會是「不負責任」，質疑布魯塞爾是否寧願「無協議」脫歐也不願談判。

（綜合報道）