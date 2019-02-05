【委內瑞拉政變】歐盟考慮實施更多制裁　馬杜羅去信尋求教宗介入

委內瑞拉自1月23日出現「雙總統」後，反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）國外支持不斷壯大。歐盟多國周一（4日）宣布承認瓜伊多「臨時總統」的合法地位，甚至考慮向總統馬杜羅（Nicolás Maduro）實施更多制裁，但暫時不會考慮石油禁運。馬杜羅同日接受訪問時表示，已去信教宗要求對話。

歐盟外長周一在布魯塞爾舉行會議後，馬爾他外長阿貝拉（Carmelo Abela）表示，歐盟正考慮對馬杜羅政府實施更多制裁，但尚未討論石油禁運問題。他強調歐盟可向特定個別人士實施更多制裁，而不是向行業實施制裁。

歐盟自2017年11月起向委內瑞拉武器出口實施禁運，同時向18名官員實施旅遊禁令及凍結他們的資產。路透社引述專家指出，歐盟的制裁僅具象徵意義，對馬杜羅政府政策影響不大，石油禁運及金融制裁才是迫使政府改變的唯一手段。委內瑞拉出口的石油及相關產品，四分三是出口至歐盟，但歐盟憂慮進一步制裁會令當地已陷入危機的經濟再惡化。

馬杜羅周一接受電視訪問時表示，已致函天主教教宗方濟各，要求梵蒂岡介入調解，並提供協助及加強對話，化解危機。

承認瓜伊多（Juan Guaido）為臨時總統的國家周一（4日）增加至38個，包括16個歐盟國家。加拿大並宣布提供5300萬加元（約3.17億港元）人道援助。獲得中、俄等至少9國支持的馬杜羅則拒絕提早舉行大選，並呼籲瓜伊多與自己面對面對話，惟遭到拒絕。

（綜合報道）