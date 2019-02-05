特朗普將發表國情咨文　11歲「特朗普」當嘉賓　女議員齊齊穿白衣

美國總統特朗普（Donald Trump）應眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）邀請，當地時間周二（5日）晚上9時發表國情咨文，也就是本港時間周三（6日）早上10時。 當日除了有特朗普發表演講外，一名11歲姓「特朗普」的男孩獲邀到場，到底所謂何事？ 另外這次國情咨文演說將會是首次由黑人女性議員發表回應，民主黨也邀請所有女議員穿上白衣表態。

（一）國情咨文演講

特朗普將會談及邊境安全和移民政策，並嘗試解釋以圍牆解決問題的好處。特朗普曾提及要在南部邊境宣布國家進入緊急狀態，以確保能夠徵用國防開支興建圍牆。外界預料，特朗普未必會在國情咨文演講中重複有關緊急狀態的提議，但認為他可能會發表更令人驚奇的方案。

（二）黑人女議員發表反對黨回應

民主黨議員艾布拉姆斯（Stacey Abrams）將代表反對黨發表國情咨文的正式回應，並成為眾議院53年來首名獲選擔任此職的黑人女議員。艾布拉姆斯將講述自身的故事、競選生涯和政治立場。她計劃在演講中展現繁榮和平等的視野。

議長佩洛西表示，艾布拉姆斯關於勇氣、毅力和希望的信息振奮人心，重振了他們的國家和政治，並繼續啟發數百萬的美國人。艾布拉姆斯曾於2018年的中期選舉競逐喬治亞州長一職，但最終以微少差距落敗。

特朗普發表國情咨文：民主黨議員艾布拉姆斯代表少數派發表國情咨文的正式回應，是首名擔任此職的黑人女議員。她2018年曾參選競逐喬治亞州州長一職，但最終落敗。（視覺中國）

（三）11歲的「特朗普」

白宮宣布，特朗普和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）邀請11歲的6年級學生約書亞．特朗普（Joshua Trump）到場。這名來自特拉華州的「小特朗普」與總統特朗普本人沒有親屬關係，但在特朗普當上總統後，因姓氏緣故使他在學校飽受欺凌。

約書亞一度休學和轉校，情況不但沒改善，還曾使他登上報章頭條。在校長和家長同意後，約書亞在學校改從母親姓氏。白宮聲明指，約書亞希望從事與動物有關的工作。約書亞又感謝特朗普家庭的支持。

特朗普發表國情咨文：11歲學生約書亞．特朗普曾因姓氏的緣故，在學校遭受欺凌。（美國白宮照片）

（四）民主黨籲女議員穿白衣

民主黨重掌眾院後，增添許多女性議員。該黨呼籲女性眾議員當日穿上象徵「女性參政權」白色衣服，在生育權利和平等薪酬等議題上表態。民主黨領袖霍耶（Steny Hoyer）也會向男議員派發白絲帶以示支持。

（綜合報道）