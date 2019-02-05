特朗普總統就職委員會收傳票　查8.3億元捐款

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路透社周一（4日）報道，美國總統特朗普的總統就職典禮委員會（Presidential Inaugural Committee）收到來自紐約曼哈頓檢察官辦公室的傳票，要求委員會交出所有關於開支和所收受捐款的文件，以查明帳目。

《華爾街日報》報道指取得傳票副本。檢方要求委員會交出所有相關文件，調查委員會有否涉及濫用1.07億美元（約8.3億港元）的捐款。報道指，檢方會調查捐款人有否用金錢換取政策讓步、影響政府立場，以及獲取滲入政府的機會。

《紐約時報》報道，檢方亦有意調查委員會是否有收受外國人的捐款。檢方要求委員會提交一切由外籍人士直接或名義捐款的紀錄文件。聯邦法律列明禁止外國人捐款予就職基金。

總統就職典禮委員會發聲明，證實已收到並正在檢閱傳票，稱願意配合調查。

美國競選金融法例雖然限制競選時捐款的數目，但在就職典禮上則沒有上限。特朗普的就職典禮委員會獲得包括地產商和投資者巴拉克（Thomas Barrack）的捐款，籌得的款項為美國史上最大。

特朗普及其團隊正受「通俄門」調查困擾，他的前顧問兼密友斯通（Roger Stone）涉及7項罪行而被聯邦調查局拘捕，而特朗普的私人律師科恩（Michael Cohen）也因承認違反《選舉財務法》和作虛假證供等，而被判入獄3年。

【通俄門】美國FBI拘特朗普前顧問斯通　涉7項罪名包括虛假陳述
特朗普前律師科恩2月12日赴美參議院情報委員會作供
特朗普傳指示科恩作偽證　「通俄門」檢察官罕有發聲明：報道不實

（綜合報道）

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