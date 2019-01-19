特朗普傳指示科恩作偽證　「通俄門」檢察官罕有發聲明：報道不實

美國新聞網站BuzzFeed周四（17日）引述兩名聯邦執法人員報道稱，總統特朗普（Donald Trump）指示前律師科恩（Michael Cohen）就興建莫斯科特朗普大樓計劃向國會作假證供。「通俄門」特別檢察官辦公室周五（18日）罕有發表聲明，指報道內容不準確。

「通俄門」特別檢察官米勒（Robert Mueller）發言人卡爾（Peter Carr）周五發表聲明稱，BuzzFeed之於檢察官辦公室的具體陳述，以及辦公室已取得、涉及科恩在國會作證的文件與供詞的特性的描述並不準確。民主黨已表示會調查報道是否屬實。

特朗普同日亦於Twitter否認報道，指科恩為換取減刑而向國會撒謊。這位美國總統又批評相關報道是「假新聞」。

BuzzFeed周四引述兩名消息人士稱，特朗普指示科恩就他2016年大選期間在莫斯科修建特朗普大廈（Trump Tower）一事向國會撒謊，稱莫斯科特朗普大樓項目在大選前已結束。BuzzFeed報道指項目談判至少持續多6個月，而特朗普當時已獲共和黨提名他競選總統。

科恩曾為特朗普的私人律師，他是米勒的通俄調查中的關鍵人物。科恩2017年11月認罪，承認向國會作假證供、逃稅以及違反《選舉財務法》等。他2018年12月12日罪名成立，被判入獄3年。科恩會在3月初入獄。他2月7日會到國會眾議院，出席監督和政府改革委員會（House Committee on Oversight and Government Reform）的公開聽證會。

（綜合報道）