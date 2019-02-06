特朗普公布國情咨文　宣布2月27至28日舉行第二次「特金會」

美國總統特朗普（Donald Trump）當地時間周二（5日）晚上9時到國會發表國情咨文（State of the Union），回顧最近一年的施政及對將來政策的展望。當中爭議多時的邊境問題料成整個演說的焦點。另外他亦批評中國盜取美國知識產權的問題，認為美中兩國有必要達成新的貿易協議，結束北京方面貿易不公問題。 此外，一直盛傳的第二次美朝首腦峰會的消息亦終於塵埃落定，特朗普在國情咨文內宣布，他會在2月27至28日期間到越南與金正恩會面。

（11：14更新）特朗普：華府加快談判速度，希望盡快就阿富汗政局問題達成共識。他指美軍將會減少駐阿富汗人數，改為專注於反恐任務，不過對於各方能否簽訂協議有保留，但認為值得一試。

（11：08更新）特朗普正式宣布在2月27至28日於越南舉行第二次「特金會」，一如外界預期。

（11：04更新）特朗普：財政預算將包括為全國民眾提供有薪產假。同時呼籲國會通過法案，禁止晚期墮胎。

（11：01更新）特朗普：財政預算將爭取撥款，研究在十年之內消滅愛滋病的方法。

（10：58更新）特朗普：保障產品在面世前的專利是美國的優先任務。

（10：53更新）特朗普批評中國長年針對美國工業，並盜取這些企業的知識產權。他認為「掠奪美國人飯碗及財富的問題需要結束」，稱美國有必要與中國達成新貿易協議，阻止對方的貿易不公政策及削減困擾多年的貿易赤字，實現保障美國工人飯碗的目標。

（10：44更新）特朗普稱已獲國會提交一份「公道」的提議，包括在南部邊境興建圍牆的計劃。強調圍牆並非一面混凝土的牆，而是一道戰略性、可看到另一面的鋼鐵圍欄。因此他堅持要求國會撥款，希望各方可以合作達成協議。

（10：36更新） 特朗普表示美國勞工階層為大批非法移民湧入「埋單」，他又指會調派3750名軍人到南部邊界，應付非法移民可能帶來的「猛烈攻勢」

（10：27更新）特朗普趁機向國會開火，指國會無法通過300個人事任命，認為是對於獲提名的人及國家都不公平。

特朗普發言時指，阻止美國經濟強勢增長的是「愚蠢的戰爭、政治或可笑的政黨主導的調查」，內容明顯針對眾議院及特別檢察官米勒（Robert Mueller）一連串針對俄羅斯涉嫌干預2016年總統大選的調查。

白宮在特朗普正式發表國情咨文前，公開內容撮要。他指出有關內容並不是代表共和或民主黨，而是代表整個美國人民。

特朗普提到，美國在20世紀保障自由、改革科學及向世人重新定義何謂中產階級的生活。現在大家需要為偉大的美國冒險之旅勇敢地踏出新一步，為21世紀生活創立新標準。

他認為，大家可以打破多年來的政治爭議，收窄以前的分歧，撫平過往的傷痛，尋求嶄新的解決方法，展現對國家未來的非凡承諾。這些都是需要大家作出決定。

特朗普強調，白宮在過去兩年一直以迫切的速度處理兩黨長年忽視的問題。他為美國能源帶來改革，目前美國是全球最大的石油及天然氣開發國。

他又稱，在朋友之間聽到關於一名女性約翰遜（Alice Johnson）的故事，指自己對此非常感動。約翰遜在1997年首次干犯毒品有關的罪行而被判終身監禁。她在獄中被囚超過20年，一直啟發他人選擇更好的人生。特朗普指，這件事反映了判決可能會有不公平現象，因此有需要糾正這種不公。

特朗普覺得大家有道德上的責任創立一個可以保障國民及就業的移民制度，並認為非法移民問題帶出了美國勞工階層與政治人物之間的分野。富有的政客和政治捐款人一直要求開放邊境，但他們的生活全靠邊界圍牆及守衛保護。

另外在經濟方面，特朗普指女性的就業人口創新高，因此大家值得為此感到自豪。他說到，要建立經濟成果，當前的首要工作是改變多年來充滿災難的貿易政策，兩黨應為此合作。

他指出，美國人在負擔同類藥費比其他國家為高，指情況不可接受，所以有必要制止這個情況。

此外，他亦提到委內瑞拉危機，表示美國與當地尋求自由的民眾站在同一陣線。又表示偉大的國家並不怕打不完的戰爭，所以不會容忍有政權揚言咒罵美國及恐嚇屠殺猶太人。