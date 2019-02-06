【華為風波】部長將開會討論5G網絡安全問題　德國：未決定取態

德國政府發言人周三（6日）表示，在有關中國電訊公司華為的議題上，當地政府還在考慮應該如何取態，尚未有決定。路透社周三（6日）引述消息人士表示，德國多名部長當天即將開會，討論有關未來建設5G網絡的安全保護問題。 外界盛傳美國有意「封殺」華為，正積極遊說盟友尤其是歐盟國家，發展5G網絡時不要購買華為的設備。

德國政府發言人賽貝特（Steffen Seibert）表示，政府希望盡量減低安全風險，暫時未有決定。路透社引述兩名來自政府的消息人士報道，德國多名部長即將在當天開會。

德國報章Handelsblatt引述政府消息人士指，這個會議將集中討論是否有足夠措施保護5G網絡安全，這些措施包括當地保門已制訂的保安編目、鑑定規則及與中國簽訂「無間諜協定」。

德國現時仍未表態是否跟隨其他國家，以國家安全為由把華為排除在市場之外。

德國總理默克爾（Angela Merkel）周二（5日）在日本出席一場討論會時提到，華為參與5G網絡建設前，需向德國保證不會把相關數據轉交中國政府。

但之後隨即傳出消息，華府正積極遊說盟友，不要為發展5G網絡而購買華為的設備，其中歐盟是美國首要的遊說對象。

德國工業聯合會（BDI）領袖肯普夫（Dieter Kempf）表示支持默克爾，他稱對華為等企業實施嚴格的保安標準，會比一律禁止中國企業來得明智。他稱「這不成理由，會限制選擇，也會影響成本。更重要是會有政治代價，中國也會想向德國企業報復。」