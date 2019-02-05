華為助加拿大郊區小鎮提升網速　供應商稱無保安風險

西方多國先後考慮禁止中國電訊公司華為參與當地5G網絡建設後，華為在海外的發展受到關注。加拿大媒體報道，華為正參與加拿大本地網絡供應商的計劃，協助卑詩省一個郊區小鎮提升上網速度。當地供應商表示計劃重點在4G網絡而非5G，認為沒有相關保安風險。

加拿大廣播公司（CBC）周二（5日）報道，華為與當地網絡供應商ABC Communications合作，為卑詩省卡里布山（Cariboo）區內的拉克拉阿什（Lac La Hache）小社區提升上網速度。計劃目標是把該區的網速提升至100Mbps。

華為被指為中國情報機構搜集資料，多個西方國家也傳出以保安為由要求禁止華為參加5G網絡建設。ABC Communications行政總裁艾倫（Bob Allen）表示，不同意在計劃中使用華為產品會來帶保安風險的觀點。

他指出，計劃目標是修復固網服務而非流動上網，且處理的是4G網絡而不是5G，因此不認為計劃有相關保安危險。他表示，加拿大政府的保安部門已徹底審閱過他們使用的產品，當局會確保網絡相當安全。

艾倫指出，華為在過去5年一直向其供應商提供技術，兩間公司的關係也很好。他表示沒有其他公司可提供同等服務，也沒有其他產品供應商可幫助他們達致相同效果。

（加拿大廣播公司）