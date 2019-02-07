美軍撤出敘利亞前　最後一擊收復ISIS失地　惟反恐戰道阻且長

極端組織ISIS曾一度擁有大片土地，「國土」由敘利亞西部延伸到伊拉克巴格達郊區。ISIS多年來在各方夾擊下，地盤如流沙逝於掌心，如今已喪失大部分土地控制權，剩下寥寥幾個根據地。 美國總統特朗普周三（6日）表示，預計最快下周正式宣布，全面收復ISIS一度在敘利亞和伊拉克控制的土地，意味這場反恐戰終可告一段落。不過由戰爭走向重建不但挑戰重重，苟延殘喘的武裝分子及聖戰士更可能讓ISIS死灰復燃，以另一種方式威脅全球。

由庫爾德人為主的武裝組織敘利亞民主力量（SDF）與美國政府關係緊密，是擊垮ISIS的重要戰力。美國有線新聞網絡（CNN）上周五（1日）引述匿名SDF高級指揮官指出，ISIS在敘利亞的根據地僅餘3.88平方公里，相當於20個香港維多利亞公園的面積。他們對於收復ISIS失地非常有信心，下一個目標是幼發拉底河岸附近的馬拉什德村（Marashida）。

ISIS雖已元氣大傷，面對「國土」流失已是回天乏力，不過他們遺下的問題仍不容忽視。

收復ISIS失地：特朗普決定撤回駐敘利亞美軍，似乎正在重蹈前總統奧巴馬的覆轍──後者任內下令美軍撤出伊拉克，結果為ISIS及其他極端分子的冒起創造空間。（路透社）

ISIS四散各地 改打游擊戰

ISIS可能即將失去最後一塊領土，但這個極端組織不會隨之消失。 該組織已開始轉型，由明爭改為暗鬥打游擊戰。

ISIS在敘利亞和伊拉克仍分別有1.4萬和1.71萬ISIS武裝分子散落兩國各地，他們紛紛返回自己原先的根據地韜光養晦，以炸彈襲擊、暗殺和綁架的形式延續戰事，又嘗試重建他們的網絡。

他們亦陸續離開戰火集中地，以散布在全球每個角落，尼日利亞、利比亞、埃及、阿富汗、菲律賓，以及英國、德國和法國等歐盟國家，都有ISIS的黑色旗幟。這意味人人都可能是恐怖分子，叫人更防不勝防。

收復ISIS失地：敘利亞內戰持續逾7年，連年戰事導致數百萬敘利亞難民無家可歸。（路透社）

平民流離失所 傷亡嚴重

光復失地伴隨的除了瀰漫四周的硝煙，更帶來平民傷亡及流離失所。

在戰火不絕的情況下，不少百姓被迫離開家園另覓安居地。迄今最少有660萬敘利亞人在國內流離失所，部分人在脫離ISIS控制的村莊後逃到國內的沙漠地區，但卻因裝備不足而身陷困境；另外有560萬人逃往國外，在土耳其、黎巴嫩、約旦等地，還有歐洲多國如德國及法國等尋求庇護。

有平民在試圖逃跑時被ISIS射殺，亦有不少人因暴力及武裝衝突而喪生。聯合國估算，自2014年起，最少逾3萬平民因此喪生；由學者及推動和平人士組成的Iraq Body Count更指，平民死亡人數高達7萬以上。

收復ISIS失地：美國總統特朗普周三（6日）發表國情咨文，指自他上任後ISIS已經從敘利亞消失，同時會加快撤走在敘利亞及阿富汗的美軍，並與塔利班組織和談。（路透社）

反恐戰的新篇章

美國總統特朗普周三（6日）在國情咨文中自誇「輝煌」政績，指自他上任後ISIS已經從敘利亞消失，同時會加快撤走在敘利亞及阿富汗的美軍，並與塔利班組織和談。

戰火即將平息，七年的戰爭摧毀了這個敘利亞的大部分資源，重建的道路並不容易。幼發拉底河岸的這場光復戰鬥後，並不代表反恐戰會告一段落，通往中東和平的道路仍非常漫長，各國亦需時刻提防埋伏在全球的ISIS黨羽，慎防他們死灰復燃。

（綜合報道）